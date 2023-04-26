«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» и сократил отставание в таблице

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вчера, 23:59

«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» в матче 33-го тура АПЛ (4:1).

Кевин Де Брюйне открыл счет на 7-й минуте, Джон Стоунз удвоил преимущество команды на 45+1-й. На 54-й Де Брюйне оформил дубль. У гостей забил Роб Холдинг на 86-й минуте. Эрлинг Холанд на 90+5-й установил итоговый счет.

После поединка «канониры» лидируют (75 очков), «горожане» идут на 2-й строчке (73 балла). У «Манчестер Сити» есть еще 2 игры в запасе.