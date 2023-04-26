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«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» и сократил отставание в таблице

вчера, 23:59
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» в матче 33-го тура АПЛ (4:1).

Кевин Де Брюйне открыл счет на 7-й минуте, Джон Стоунз удвоил преимущество команды на 45+1-й. На 54-й Де Брюйне оформил дубль. У гостей забил Роб Холдинг на 86-й минуте. Эрлинг Холанд на 90+5-й установил итоговый счет.

После поединка «канониры» лидируют (75 очков), «горожане» идут на 2-й строчке (73 балла). У «Манчестер Сити» есть еще 2 игры в запасе.

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25 апреля
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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 08:20
Верю в чудо. Верю в команду.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 07:28
Чистая победа! это притом что у Сити 2 игры в запасе! 90% сити Чемпик.
DXTK
DXTK
сегодня в 07:15
Арсенал уничтожен, как и говорил, то что не смог сделать Саутгемптон доделает МС, раскатав. Артета и так задержался на 1 месте, пора с небес на землю возвращаться.
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 07:13
Вот, в целом к Оливеру у меня вчера не было претензий, он не подсуживал "шейхам", тут может пропустил...
Претензии к бесконечному плассированию игроков Арсенала, вместо попыток отбора, одно дело не выбрасываться на атакующего, чтобы на финт не нарваться, но они просто сопровождали нападающих Сити на поле
aNOOBis
aNOOBis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 07:08
С возвращением ;-)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:06, ред.
7:2 по итогам двух сезонных встреч.....
8 последних игр между данными соперниками - 8 побед МС...
Разноуровневые команды...
Горожане на сегодня пожалуй самая сильная команда...в Мире...
3ton
3ton
сегодня в 07:04
Вот и сказочки конец 😂😂
На Новый год уже чемпионом короновали , статьи начали писать о чемпионстве 😂😂😂
Цыплят по осени считают )))
Не может команда провести идеальный сезон , ровно и без спадов .
Спад Арсенала произошел еще в первой игре со Спортингом , а дальше выводы не сделали и посыпались , как песок .
Сити спокойно и хладнокровно поиграл сезон с Арсеналом в кошки мышки.
Сити мощно проводит концовку сезона .
Пора уже брать требл.
А то все не фартит
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 05:32
Три раза подряд АПЛ брали только Манчестеры)
adekvat
adekvat
сегодня в 05:20
Судя по всему не быть Арсеналу чемпионом, Сити в двух очках и две игры в запасе. А так хорошо начинали.
112910415
112910415
сегодня в 04:56
ну да, ну да ...
мы знали ... (
Glosser
Glosser
сегодня в 04:53
МС показал кто сильнее.
wgn5er3qf7zs
wgn5er3qf7zs
сегодня в 04:33
Знатно мастера оттаскали зарвавшихся приготовишек
8zzfprezg8ye
8zzfprezg8ye
сегодня в 03:51
Не выдержал Арсенал чемпионской гонки.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:50
Ну вот, мечты Арсенала и закончились
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:01
Результат был предсказуем. Арсенал еще не дорос, чтобы с МС тягаться. Тем не менее сезон для них в любом случае успешный. Прогресс команды очевиден.
swed27
swed27
сегодня в 01:23
Холанд без гола с поля не уходит
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:21
А потом приходишь в себя и думаешь: ну что могли пушкари противопоставить против этой машины? Это был их максимум.
Capral
Capral
сегодня в 01:18
протон, есть такое элементарное понятие как КЛАСС команды и её тренера. И чтобы команда из себя не выжимала- ничего у неё не получится. Конечно, иногда порядок бьёт класс, но не в данном случае... В этом матче- всё очевидно.
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:15
Без обид великой команде. Но выходя на поле, то чуство, что проиграли заранее. Когда ты профессионал, играешь на опытеи осознаешь, когда проигрываешь, что за спиной титул. ты уже должен включать дух, историю, славу клуба, биться и грызть поле почву на поле, просто выкладываться как бензопила, что бы показать результат. Ну что я еще скажу?
Если твои ноги уже не бегают, то попроси замену. Дай выйти свежим воинам, что бы выстрелили из пушек своей канонадой. Просто выжигай поле до конца. Что я скажу? Обидно, конечно, очень.
Эта игра решала весь исход чемпионской гонки. Это не секрет. Поздравляю еще раз МС чемпионством.
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:04
Согласен. На это и акцент был. Моего видения в этой игре.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:00, ред.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 00:55, ред.
    "Очень много не нужной перпасовки у нас, которая просто бес смысла, без идеи и не для достижения результата, просто нужно отдать резко и сильно в перед что бы через две секунды мяч оказался опять у своего защитника, столько лишнего делают пушкари."

    Всё как и у нынешней Барселоны, - один в один!
    протон
    протон
    сегодня в 00:53
    Апрельские матчи у Арсенала это уже традиционный спад в игре.
    В прошлом году было 3 поражения к ряду и победа над МЮ, может в этом году поднимутся после 3х ничьих.
    Очень много не нужной перпасовки у нас, которая просто бес смысла, без идеи и не для достижения результата, просто нужно отдать резко и сильно в перед что бы через две секунды мяч оказался опять у своего защитника, столько лишнего делают пушкари.
    Вот для этого и нужны такие как Холанд, Осимхен, Бензема, Кейн. Чистокровные убийцы нападающие, которые просто со шнурка могут забить, а не лупить по кожанному выпучив глаза и сведя брови и все мимо, потому что есть дикое желание кому то доказать что то, а другие делаю тихо свое дело и не паряться....
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 00:39
    Золотая бутса 2023, можно сказать, что у Холанда. Ни Харри Кейн, ни черепашка Ниндзя из ПСЖ не догонят его
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:30
    Искренне жаль Арсенал. Не сдюжил на длинной дистанции.
    sova147
    sova147
    сегодня в 00:25
    Вот так Арсенал!!!! Такое было начало...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:21
    Да, им нужно было собраться на аутсайдеров и не думать о матчах с лидерами, пофиг, главное все потерянные Пепом очки не дать ему вернуть, а они заранее замандражировали, как об'яснить просто подаренные Рамсдейлом и Эдегором глупейшим обрезом очки с последним местом, я не знаю. Нужно было не воспринимать матч с МС как важный. Это мне напомнило, как Эмери слил место в ЛЧ, когда решил дать отдохнуть полкоманде перед матчем с волками на выезде, при этом у волков в том сезоне дома были победы над МС и Ливерпулем, а у Арсенала одни поражения на выезде. В итоге они домашний матч с аутсайдером приограли сначала вторым составом, а потом слили и волкам, а только победы над аутсайдером дома уже хватило бы для выхода.
    протон
    протон
    сегодня в 00:19
    По большому счету МС играли издевательски перекатывая мяч , команда из другой планеты
    протон
    протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    Чуда не случилось. Команда проиграла еще в раздевалке. Вопрос психологии и ментальности в таких матчах самый главный. Не было ни одного игрока арсенала, который на своем участке поля переигрывал игрока соперника. Буквально все сыграли ниже своих возможностей. Очень грустно...
    Просто МС наглядно показывает что они машина, часы которые работают не знаю как часы в общем. У них всё отлажено до уровня неимоверного. Да Арсеналу можно и нужно попенять за три ничьих, могли там спокойно выигрывать. Но с этими монстрами это нереально.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 00:15, ред.
    "Как я всегда говорил..."

    Тут половина сайта об этом говорила. О грядущем чемпионстве Арсенала писали только самые ярые фаны клуба.
    Гость
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