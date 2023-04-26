«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» и сократил отставание в таблице

«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» в матче 33-го тура АПЛ (4:1).
Кевин Де Брюйне открыл счет на 7-й минуте, Джон Стоунз удвоил преимущество команды на 45+1-й. На 54-й Де Брюйне оформил дубль. У гостей забил Роб Холдинг на 86-й минуте. Эрлинг Холанд на 90+5-й установил итоговый счет.
После поединка «канониры» лидируют (75 очков), «горожане» идут на 2-й строчке (73 балла). У «Манчестер Сити» есть еще 2 игры в запасе.
Арсенал начал сыпаться после ничьи с Ливерпулем! Психологически наши юноши оказались слабы....давление все же дало о себе знать, но если в трех матчах до этого команда хить играла в футбол, то сегодня на поле была одна команда и это Сити!
И немного хотельсь бы высказаться про судейские решения....значит миллиметры они вымеряют, а фол Диаша на Уайте даже не посмотрели....уверен Сити бы победил в любом случае,но как по мне это красная!
Арсенал начал сыпаться после ничьи с Ливерпулем! Психологически наши юноши оказались слабы....давление все же дало о себе знать, но если в трех матчах до этого команда хить играла в футбол, то сегодня на поле была одна команда и это Сити!
И немного хотельсь бы высказаться про судейские решения....значит миллиметры они вымеряют, а фол Диаша на Уайте даже не посмотрели....уверен Сити бы победил в любом случае,но как по мне это красная!