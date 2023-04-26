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«Ливерпуль» одолел «Вест Хэм» в поединке Премьер-Лиги

вчера, 23:38
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Вест Хэм» уступил «Ливерпулю» в поединке 33-го тура АПЛ (1:2).

Лукас Пакета на 12-й минуте вывел хозяев вперед, на 18-й Коди Гакпо вернул равенство на табло, а победным голом отметился Жоэль Матип на 67-й.

После матча «молотобойцы» идут на 14-м месте (34 балла), «красные» занимают 6-ю строчку (53 пункта).

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25 апреля
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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:13
Ничего я не путаю.
И кстати, ты так и не представился, когда я спросил твоё имя. Невежливо это- старших надо уважать.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:11
Если ты обратил внимание, я пишу исключительно про Баварию, то-есть, цитирую немецкую прессу, только касаемо этого клуба. Про Клоппа, мне статьи не попадались. Если чтото напишут- сообщу. Мне не нравится Хвича, но несмотря на это, я честно процитировал высказывания пресс-службы Баварии о том, что клуб его упустил и жалеет об этом.
И снова возвращаясь к Клоппу. Я никогда не называл его бездарным тренером. А вот, что я считаю, так это то, что он не прогрессирует и не растет как тренер- живет исключительно прошлым...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:06
Договорняки ?
Ты АПЛ с РПЛ не путай.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:05
Моя ирония в том, что хреновые высказывания в адрес Клоппа (когда Ливер проигрывает), ты с удовольствием тут выкладываешь, а о его победах громко умалчиваешь.

Что писали немецкие газеты о Клоппе в прошлом году ? Что пишут о победе Ливерпуля над МЮ ? Что писали немецкие газеты о Клоппе, когда Ливерпуль систематически играл в финалах ЛЧ ?
Держу пари - ничего позитивного о Клоппе из немецкой прессы ты тут не представишь, хотя стопудово оно о дяде Юре было.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:52
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:51
    Не понимаю твою иронию по поводу немецких газет. Что плохого, что я цитирую высказывания видных немецких журналистов или сообщаю свежие новости? К тому же, я пишу немецкие сообщения, исключительно по немецкой теме, в данном случае- про Баварию.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 01:48
    Таk ты хоть предупреждай- когда дополняешь.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:30, ред.
    Не менять, а дополнять текст, если уж на то пошло.
    Ну так как ... ? МЮ - подвал ?
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:49
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 00:44
      Нет, это я про Клоппа, которого ты, всеми силами пытаешься реанимировать и вернуть к жизни.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 00:39, ред.
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        сегодня в 00:17, ред.
        С победой Ливерпуль и болельщиков! Хорошо поднимаются по турнирной таблице. Такими темпами, мерсисайдцы вполне могут попасть в Лигу Чемпионов УЕФА следующего сезона. Пусть лучше Ливерпуль попадёт в Лигу Чемпионов, чем Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и т.п.
        Grizly88
        Grizly88
        сегодня в 00:01
        Ливерпуль очнулась но поезд ушёл
        Capral
        Capral
        вчера в 23:57
        Клопп- гроза британского подвала!
        BDA8181
        BDA8181
        вчера в 23:47
        ну другого я и не ожидал
        НЕ ЭГО И СТ
        НЕ ЭГО И СТ
        вчера в 23:45
        Поздно..
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        вчера в 23:40
        с волевой победой красных, молодцы!!!
        Гость
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