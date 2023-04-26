«Ливерпуль» одолел «Вест Хэм» в поединке Премьер-Лиги

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вчера, 23:38

«Вест Хэм» уступил «Ливерпулю» в поединке 33-го тура АПЛ (1:2).

Лукас Пакета на 12-й минуте вывел хозяев вперед, на 18-й Коди Гакпо вернул равенство на табло, а победным голом отметился Жоэль Матип на 67-й.

После матча «молотобойцы» идут на 14-м месте (34 балла), «красные» занимают 6-ю строчку (53 пункта).