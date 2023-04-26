«Ливерпуль» одолел «Вест Хэм» в поединке Премьер-Лиги

«Вест Хэм» уступил «Ливерпулю» в поединке 33-го тура АПЛ (1:2).
Лукас Пакета на 12-й минуте вывел хозяев вперед, на 18-й Коди Гакпо вернул равенство на табло, а победным голом отметился Жоэль Матип на 67-й.
После матча «молотобойцы» идут на 14-м месте (34 балла), «красные» занимают 6-ю строчку (53 пункта).
И кстати, ты так и не представился, когда я спросил твоё имя. Невежливо это- старших надо уважать.
И кстати, ты так и не представился, когда я спросил твоё имя. Невежливо это- старших надо уважать.
И снова возвращаясь к Клоппу. Я никогда не называл его бездарным тренером. А вот, что я считаю, так это то, что он не прогрессирует и не растет как тренер- живет исключительно прошлым...
И снова возвращаясь к Клоппу. Я никогда не называл его бездарным тренером. А вот, что я считаю, так это то, что он не прогрессирует и не растет как тренер- живет исключительно прошлым...
Ты АПЛ с РПЛ не путай.
Ты АПЛ с РПЛ не путай.
Что писали немецкие газеты о Клоппе в прошлом году ? Что пишут о победе Ливерпуля над МЮ ? Что писали немецкие газеты о Клоппе, когда Ливерпуль систематически играл в финалах ЛЧ ?
Держу пари - ничего позитивного о Клоппе из немецкой прессы ты тут не представишь, хотя стопудово оно о дяде Юре было.
Что писали немецкие газеты о Клоппе в прошлом году ? Что пишут о победе Ливерпуля над МЮ ? Что писали немецкие газеты о Клоппе, когда Ливерпуль систематически играл в финалах ЛЧ ?
Держу пари - ничего позитивного о Клоппе из немецкой прессы ты тут не представишь, хотя стопудово оно о дяде Юре было.
Ну так как ... ? МЮ - подвал ?
Ну так как ... ? МЮ - подвал ?