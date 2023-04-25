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«Жирона» выиграла у «Реала» в результативном матче Ла Лиги

вчера, 22:23
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона4 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Жирона» одержала победу над «Реалом» в матче 31-го тура Ла Лиги (4:2).

В составе хозяев покер оформил нападающий Валентин Кастельянос, отличившись на 12-й, 24-й, 46-й и 62-й минуте. На 34-й забитым мячом отметился форвард мадридцев Винисиус Жуниор. Ещё один гол гости отквитали на 85-й усилиями полузащитника Лукаса Васкеса.

«Жирона» поднялась на 9-е место в чемпионате Испании, набрав 41 очко. «Реал» остался на 2-й строчке, на счету команды 65 баллов.

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Стадион «Мунисипал де Монтиливи»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Жироны»
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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:34
Любят аргентинцы Мадриду забивать. ))
Дед-Рони
Дед-Рони
сегодня в 10:57
Этот грек просто растерзал спесивых мадридцев. молодец!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:13
Покер Реалу-дорогого стоит, молодец парень и вся команда.
Russia_4ever
Russia_4ever ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 09:35
Всё по делу)
yeay2sx9uw8u
yeay2sx9uw8u ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 07:09
Там оборона играла ужасно, как собственно и вся команда, а Лунин мог как минимум в двух голах спасти, голы больше на его совести.
Гол между ног это нечто.
ckj8ff6ttm7d
ckj8ff6ttm7d
сегодня в 06:22
Значит Реал все поставил на ЛЧ.
valt134
valt134
сегодня в 06:11
И даже «сверхвеликий» Лунин не смог помочь Реалу…
adekvat
adekvat
сегодня в 05:13
Реал на ЛЧ ставку делает в чемпионате уже все ясно
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:00
При чём тут конкуренция Лунина, он вообще не играет практически в матчах официальных, а тут выпустили в срочном порядке, потому как тот сломался, и пришлось ставить, который в принципе не стоял на воротах за Реал М, разве что только на тренировках.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:39
Реал копии силы на Лигу Чемпионов.
112910415
112910415
сегодня в 04:38
Жирона как-то поувереннее ...
ОПС
ОПС
сегодня в 04:33, ред.
Вот это счет, вот это да! Хоть я и ставил на Реал, но это здорово! А Кастельянос поднял свою цену.
Hamman
Hamman ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 04:12
Извиняюсь! На жалобу случайно нажал.
Понятно что не вратарь голы привозит, но он для того и существует чтобы в случае ошибки защитников быть надёжной стеной в створе ворот. А Лунин не был сегодня стеной, от слова вообще! 5 ударов в створ 4 гола - это дно! Если защита не будет подпускать соперника к своим воротам вообще, то любой из нас сможет стать надёжным голкипером.
Я даже боюсь представить сколько он пропустил бы от условных МС или ПСЖ...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:31
Нравится мне Жирона. Играют смело, не считаются с фаворитами. Хорошая команда. Молодцы!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:01
Милитао и Лунин , признаны лучшими игроками матча !(((
протон
протон
сегодня в 01:06
Жирона была лучше Реал в обоих матчах чемпионата. Да и в матчах с Барсой играла на равных.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:19
Жирону с исторической победой.

Лучшие игроки Жироны:
1. Кастельяно
2. Судья
3. Милитао
4. Начо
5. Лунин
6. Модрич

После такого судейства надо отправлять далеко и надолго. Куча фолов на Виниусе - все в порядке. Давно игра в ногу считается борьбой? Фу.
Да, понятно, что судья хотел допустить силовую борьбу, но это замечательное решение, когда, очевидно, Реал перед ЛЧ не будет идти в стыки, это судейство в одну сторону, чем блестяще воспользовалась Жирона. На каком они там месте? Чудес настолько явных не бывает.

Милитао - в дубль на пару матчей, это чо такое?
Начо - сонная муха. Только этот матч отвечает на вопросы, почему он спустя столько лет игрок замены. Рамос, по такой игре, скорее красную гордо получил.

Модрич - которая игра как не про него, в стиле Ковачича - в центре поля на 10 метров передачу отдаю, на этом конец.

Лунин - как мальчика выпустили поиграть, ну какая тут конкуренция Куртуа.

В общем, так нельзя относиться к своим фанатам. Позор
3ton
3ton ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:50
    ABir
    ABir
    вчера в 23:46
    Удивил Реал, сильно удивил. Великий клуб даже проигрывает, чтобы все запомнили
    амурец
    амурец
    вчера в 23:29
    Да уж, ну что же Жирона заслужила сегодня победу, как и Реал поражение
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ shur (раскрыть)
    вчера в 23:26
    Зачем мне это?
    Я за Реал уже более 20 лет болею.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ uksyqd49jssh (раскрыть)
    вчера в 23:16
    Это понятно, но он не привёз эти голы.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Hamman (раскрыть)
    вчера в 23:14, ред.
    Понятно, что он Лунин вообще рядом не стоит с Куртуа.
    И я уверен, что Куртуа вытащил бы там некоторые из них. Но Лунин не привёз эти годы.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 23:13
    Валек сегодня показал, кто на поле хозяин
    eleven LC
    eleven LC ответ shur (раскрыть)
    вчера в 23:05
    У Лунина небыло откровенных привозов сегодня,а вот Де Хеа с Севильей привёз гол!
    Просто Лунин неуверен в себе,как мне кажется
    shur
    shur ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 22:59
    ...может тебе Дружище, клуб поменять, Жирона -красиво?!
    shur
    shur ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 22:57, ред.
    ...вопрос, только Я от одного клоуна оклемался, а тут ещё один, кто круче Лунин или Де Хеа...???
    uksyqd49jssh
    uksyqd49jssh ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 22:53
    Лунин дырка ещё та.
    вратарь точно не для топ команд.
    Hamman
    Hamman ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 22:48, ред.
    Абсолютно не трудно. Лунин в сравнении с вратарём Жироны дно! Сколько сейвов сделал голкипер соперника!!! В сравнении с Куртуа я вообще молчу. Я не оправдываю защиту, но когда твой вратарь лажает практически при каждой атаке, уверенности защитникам это не придаёт...
    L.Hamilton
    L.Hamilton
    вчера в 22:42
    А что бы было, если болельщики перестали ходить на стадион? Всё равно ведь чемпион известен. И вот этим занимается Реал, не знает как играть, вроде и надо, но и не хочется сильно напрягаться.
    Надеюсь МС так же поступит со сливочными, только вместо Валентин будет забивать Холандин.
    Гость
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