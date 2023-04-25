«Жирона» выиграла у «Реала» в результативном матче Ла Лиги

«Жирона» одержала победу над «Реалом» в матче 31-го тура Ла Лиги (4:2).
В составе хозяев покер оформил нападающий Валентин Кастельянос, отличившись на 12-й, 24-й, 46-й и 62-й минуте. На 34-й забитым мячом отметился форвард мадридцев Винисиус Жуниор. Ещё один гол гости отквитали на 85-й усилиями полузащитника Лукаса Васкеса.
«Жирона» поднялась на 9-е место в чемпионате Испании, набрав 41 очко. «Реал» остался на 2-й строчке, на счету команды 65 баллов.
Надеюсь МС так же поступит со сливочными, только вместо Валентин будет забивать Холандин.
Надеюсь МС так же поступит со сливочными, только вместо Валентин будет забивать Холандин.
Лучшие игроки Жироны:
1. Кастельяно
2. Судья
3. Милитао
4. Начо
5. Лунин
6. Модрич
После такого судейства надо отправлять далеко и надолго. Куча фолов на Виниусе - все в порядке. Давно игра в ногу считается борьбой? Фу.
Да, понятно, что судья хотел допустить силовую борьбу, но это замечательное решение, когда, очевидно, Реал перед ЛЧ не будет идти в стыки, это судейство в одну сторону, чем блестяще воспользовалась Жирона. На каком они там месте? Чудес настолько явных не бывает.
Милитао - в дубль на пару матчей, это чо такое?
Начо - сонная муха. Только этот матч отвечает на вопросы, почему он спустя столько лет игрок замены. Рамос, по такой игре, скорее красную гордо получил.
Модрич - которая игра как не про него, в стиле Ковачича - в центре поля на 10 метров передачу отдаю, на этом конец.
Лунин - как мальчика выпустили поиграть, ну какая тут конкуренция Куртуа.
В общем, так нельзя относиться к своим фанатам. Позор
Лучшие игроки Жироны:
1. Кастельяно
2. Судья
3. Милитао
4. Начо
5. Лунин
6. Модрич
После такого судейства надо отправлять далеко и надолго. Куча фолов на Виниусе - все в порядке. Давно игра в ногу считается борьбой? Фу.
Да, понятно, что судья хотел допустить силовую борьбу, но это замечательное решение, когда, очевидно, Реал перед ЛЧ не будет идти в стыки, это судейство в одну сторону, чем блестяще воспользовалась Жирона. На каком они там месте? Чудес настолько явных не бывает.
Милитао - в дубль на пару матчей, это чо такое?
Начо - сонная муха. Только этот матч отвечает на вопросы, почему он спустя столько лет игрок замены. Рамос, по такой игре, скорее красную гордо получил.
Модрич - которая игра как не про него, в стиле Ковачича - в центре поля на 10 метров передачу отдаю, на этом конец.
Лунин - как мальчика выпустили поиграть, ну какая тут конкуренция Куртуа.
В общем, так нельзя относиться к своим фанатам. Позор