«Жирона» выиграла у «Реала» в результативном матче Ла Лиги

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вчера, 22:23

«Жирона» одержала победу над «Реалом» в матче 31-го тура Ла Лиги (4:2).

В составе хозяев покер оформил нападающий Валентин Кастельянос, отличившись на 12-й, 24-й, 46-й и 62-й минуте. На 34-й забитым мячом отметился форвард мадридцев Винисиус Жуниор. Ещё один гол гости отквитали на 85-й усилиями полузащитника Лукаса Васкеса.

«Жирона» поднялась на 9-е место в чемпионате Испании, набрав 41 очко. «Реал» остался на 2-й строчке, на счету команды 65 баллов.