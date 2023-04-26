«Брентфорд» победил «Челси»

«Челси» уступил «Брентфорду» в матче 33-го тура АПЛ (0:2).
Сезар Аспиликуэта отличился автоголом на 37-й минуте, Брайан Мбеумо на 78-й удвоил преимущество гостей.
После игры «синие» занимают 11-е место (39 пунктов), «пчелы» расположились на 9-й строчке (47 очков).
Такого бездарного ЧЕЛСИ,за годы боления я ещё не видел, это просто какой то ужас и им ещё платят за это зарплату, это они должны приплачивать чтоб люди приходили на стадион, не удивлюсь если на следующей домашней игре, будет пустой стадион, тут бесплатно смотришь и то рука тянется выключить, для меня вообще осталась только одна интрига в этом сезоне, забьет ли ЧЕЛСИ ещё хоть раз, за оставшихся шесть игр. Может всё таки нужна перезагрузка в Чемпионшипе?
Такого бездарного ЧЕЛСИ,за годы боления я ещё не видел, это просто какой то ужас и им ещё платят за это зарплату, это они должны приплачивать чтоб люди приходили на стадион, не удивлюсь если на следующей домашней игре, будет пустой стадион, тут бесплатно смотришь и то рука тянется выключить, для меня вообще осталась только одна интрига в этом сезоне, забьет ли ЧЕЛСИ ещё хоть раз, за оставшихся шесть игр. Может всё таки нужна перезагрузка в Чемпионшипе?
Я конечно всё понимаю но играть в пять защей против Брентфорда это уже слишком, как будто это матч жизни в котором нельзя терять очки а играем мы против Ман Сити......и почему не играет Бадиашиль? На Чалобу уже насмотрелись, я жду конец сезона когда Лэмпард уйдёт. Если я не ошибаюсь ВЫ защищали Лемпа ?
Я конечно всё понимаю но играть в пять защей против Брентфорда это уже слишком, как будто это матч жизни в котором нельзя терять очки а играем мы против Ман Сити......и почему не играет Бадиашиль? На Чалобу уже насмотрелись, я жду конец сезона когда Лэмпард уйдёт. Если я не ошибаюсь ВЫ защищали Лемпа ?
Лэмпард чуть не утопил Эвертон в этом сезоне, и решил добить и без того кризисный Челси)
Что за позорный стартовый состав он выбрал, чего он хотел добиться играя с автобусной тактикой, где в центре нападения мелкий Стерлинг, на которого зачем-то постоянно навешивали с флангов…
Лэмпард чуть не утопил Эвертон в этом сезоне, и решил добить и без того кризисный Челси)
Что за позорный стартовый состав он выбрал, чего он хотел добиться играя с автобусной тактикой, где в центре нападения мелкий Стерлинг, на которого зачем-то постоянно навешивали с флангов…
Эвертон ему не дали туда спустить
Эвертон ему не дали туда спустить