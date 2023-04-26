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«Брентфорд» победил «Челси»

вчера, 23:37
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

«Челси» уступил «Брентфорду» в матче 33-го тура АПЛ (0:2).

Сезар Аспиликуэта отличился автоголом на 37-й минуте, Брайан Мбеумо на 78-й удвоил преимущество гостей.

После игры «синие» занимают 11-е место (39 пунктов), «пчелы» расположились на 9-й строчке (47 очков).

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25 апреля
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:28
Челси сползает все ниже и ниже,пора уже принимать меры к спасению.
Expert soccer
Expert soccer ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:15
А Поттер после того как потратил пол милларда долларов на усиление должен был ныть что плохо усилились и еще пол лярда на усиление требовать...?Это анекдот или сарказм..?
Incredulous
Incredulous
сегодня в 06:58
Лэмпард, во второй раз прейдя в Челси, видимо решил окончательно похоронить свою, ещё не успевшую толком начаться, карьеру футбольного тренера. Игроки Челси решили полностью в этом поддержать свою легенду.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:47
Ниже падать некуда, а что они болельщикам абонементы не возмещают? Поражение уже которое подряд, скоро от них отвернуться с такими играми.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:42
Челси просто бросил играть в этом чемпионате.
qcpk6cb3p9a2
qcpk6cb3p9a2
сегодня в 05:31
У синих кризис продолжается
cp56vatyr9va
cp56vatyr9va
сегодня в 03:55
Собственно ничего особенного нету. Более классная команда победила на выезде.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:28
А ведь действительно многое зависит от того, кто владелец клуба.
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 01:04
У Поттера не было всё так плохо. Были достаточно конструктивные и качественные игры. А главное, Поттер, в отличие от Клоппа- не ныл постоянно об усилении, работал с теми, кто есть.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:00
Челси совсем безнадежен. Столько денег потратили, а результата нет. И тренера тоже нет. Зря все же Поттера уволили.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:29, ред.
Прекрасно понимаю чувства болел "синих"..., но пора бы начинать воспринимать всё это безобразие более спокойно. То, к чему всё шло, то и случилось - не больше, не меньше. Все те вещи и события, которые произошли при Боэли, были неотвратимы.
протон
протон
сегодня в 00:26
Сами же игроки явно не намерены спасать тренерскую карьеру Френку. Игроки не хотят помогать слабенькому тренеру, а сам Лэмпард ничего не может придумать, чтобы команда не напрягаясь побеждала за счет класса игроков.
Такого бездарного ЧЕЛСИ,за годы боления я ещё не видел, это просто какой то ужас и им ещё платят за это зарплату, это они должны приплачивать чтоб люди приходили на стадион, не удивлюсь если на следующей домашней игре, будет пустой стадион, тут бесплатно смотришь и то рука тянется выключить, для меня вообще осталась только одна интрига в этом сезоне, забьет ли ЧЕЛСИ ещё хоть раз, за оставшихся шесть игр. Может всё таки нужна перезагрузка в Чемпионшипе?
протон
протон ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:24
Канте стал у Лэмпарда вингером. Френки, конечно, продолжает пробивать дно. Самое смешное, что в первом сезоне Челси Лэмпарда играл в атакующий футбол, но что с ним стало сейчас?
Я конечно всё понимаю но играть в пять защей против Брентфорда это уже слишком, как будто это матч жизни в котором нельзя терять очки а играем мы против Ман Сити......и почему не играет Бадиашиль? На Чалобу уже насмотрелись, я жду конец сезона когда Лэмпард уйдёт. Если я не ошибаюсь ВЫ защищали Лемпа ?
youtomee
youtomee ответ Франц Кафка (раскрыть)
сегодня в 00:24
ты рассказываешь какие-то сложные многоходовочки, тут все проще - обо76ись в это сезоне. Бывали такие сезоны и при Абрамовиче, когда, менялись тренеры и вот это все...
Франц Кафка
Франц Кафка
сегодня в 00:12
Может всё это план Абрамовича? Так всё абсурдно, что не верится. Боэли может в итоге сольет клуб, а за те лярды уже никто не возьмет такой клуб. И РА выкупил клуб обратно (понятно что не лично он сам)
faneng
faneng
сегодня в 00:08
Кажется, пока у Лэмпарда 100% поражений с Челси?
Comentarios
Comentarios ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:06
Думаю тоже уже переболел..
azkan
azkan ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 00:05
РА где то плачет наверное...
Comentarios
Comentarios ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:00
Да че нервы себе портить , видно что рихрена им это не надо. Рыба гниет с головы. Боэли 3.14 ...с
Capral
Capral
сегодня в 00:00
Поттера возвращайте!!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 23:59
Да уж Челси пробили все донья которые можно
azkan
azkan
вчера в 23:57
Еще раз повторюсь, прямо сейчас всем по барабану! И игрокам, и тренеру и хозяину и даже болельщикам. Сезон получился позорным. Все антирекорды обновлены и могут еще обновляться. Смотреть просто больно!
Comentarios
Comentarios ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:56
Не мешаем смотрим на истерику боэли
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:56
Челси без Абрамовича посыпался...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:47
Всё по плану у Челси.. Хе..
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 23:43
"no comment"......
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:43, ред.
Уже сами себе забивают 😁
Лэмпард чуть не утопил Эвертон в этом сезоне, и решил добить и без того кризисный Челси)
Что за позорный стартовый состав он выбрал, чего он хотел добиться играя с автобусной тактикой, где в центре нападения мелкий Стерлинг, на которого зачем-то постоянно навешивали с флангов…
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:43
надо оставить лэмпарда - Челси в новом сезоне будет в чемпионшипе
Эвертон ему не дали туда спустить
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