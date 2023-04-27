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Агент Кади сообщил о состоянии футболиста

вчера, 11:59

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади, получившего серьёзную травму во время матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком», сообщил, что с футболистом всё в порядке.

Я не знаю сроков восстановления. Но с ним всё в порядке.

Хавбек в январе перешёл в стан «быков» из «Карабаха», заключив контракт до 30 июня 2026 года. На счету 26-летнего бразильца 11 игр за южан во всех турнирах, 3 гола и 1 результативная передача.

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Краснодар  Кади
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 12:16
Спасибо за ответ, вопрос исчерпан, но как заработать эти несчастные 10 баллов, две - три попытки мимо - опережают посты в 2-3 слова...
Претензий НЕТ.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:09
Добрый день.

"Классический ответ."

Флуд для очков в КП (не то же самое что обычный флуд).
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:05
Как может быть всё в порядке если по разным источникам есть и переломы костей?
Прояснил бы ситуацию.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:04
Интересная политика у агента.... я не знаю....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:01
Можно узнать какой мой пост признан флудом и послужил основанием предъявления мне желтой карточки?
Гость
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