Агент Кади сообщил о состоянии футболиста

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вчера, 11:59

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» , получившего серьёзную травму во время матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком», сообщил, что с футболистом всё в порядке.

Я не знаю сроков восстановления. Но с ним всё в порядке.

Хавбек в январе перешёл в стан «быков» из «Карабаха», заключив контракт до 30 июня 2026 года. На счету 26-летнего бразильца 11 игр за южан во всех турнирах, 3 гола и 1 результативная передача.