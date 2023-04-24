В «Локомотиве» рассказали о состоянии Филатова, который перенёс инсульт

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал о состоянии , который ранее перенёс инсульт.

Валерий Николаевич уже намного лучше себя чувствует, он уже был в клубе. Слава богу, что Валерий Николаевич справляется с этим недугом, мы все желаем ему скорейшего восстановления. Как только Валерий Николаевич сможет принимать участие в работе наших руководящих органов, он это точно будет делать. Потому что Валерий Николаевич — плоть от плоти, кровь от крови «Локомотив».