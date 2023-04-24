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В «Локомотиве» рассказали о состоянии Филатова, который перенёс инсульт

вчера, 12:14

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о состоянии Валерия Филатова, который ранее перенёс инсульт.

Валерий Николаевич уже намного лучше себя чувствует, он уже был в клубе. Слава богу, что Валерий Николаевич справляется с этим недугом, мы все желаем ему скорейшего восстановления. Как только Валерий Николаевич сможет принимать участие в работе наших руководящих органов, он это точно будет делать. Потому что Валерий Николаевич — плоть от плоти, кровь от крови «Локомотив».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:17
Здоровья, здоровья, здоровья!!!
Capral
Capral
вчера в 12:35
От души, желаю В.Филатову скорейшего выздоровления!!! Великолепный в прошлом полузащитник московского Торпедо!!! Помню, как ярко, он сыграл в финале кубка СССР в 1977г!!!
Хочется сказать, нынешним футболистам Торпедо: "Ребята, берите пример с таких как В.Филатов!!! Помните- за какой клуб вы играете"!!!
Еще раз, В.Филатову- скорейшего выздоровления и богатырского ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!
p.s.Филатов- одна из незабываемых частичек, истории советского футбола!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:28
Можно только искренне пожелать здоровья Валерию Филатову!
Гость
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