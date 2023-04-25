«Спартак» отреагировал на новость о проверке полицией факта травмы Кади

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об информации о том, что полиция начала проверку по факту травмирования полузащитника «Краснодара» Кади во время матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком».
Узнали об этом из новостей. Насколько мы понимаем, информирование полиции со стороны врачей это стандартная процедура при поступлении пациента с такого рода повреждениями. В клуб никто из полиции не обращался.
В начале второго тайма встречи произошло столкновение между футболистом южан и защитником москвичей Георгием Джикией, в результате которого хавбек «быков» потерял сознание. Капитан «красно-белых» быстро среагировал и оказал пострадавшему первую помощь, вытащив у него язык. Позже Кади увезли на машине скорой помощи. Ранее сообщалось, что у бразильца диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также подкожная гематома височно-скуловой области.
Так что ничего лишнего здесь нет, всё согласно закону.
А вот то, что травма была нанесена во время матча и не умышленно, а не где то в подворотне, как раз есть свидетели и видео.
Иногда людям не разбирающимся в подобных делах, подобные процедуры кажутся полным бредом, но они очень ошибаются в этом.
Так что ничего лишнего здесь нет, всё согласно закону.
А вот то, что травма была нанесена во время матча и не умышленно, а не где то в подворотне, как раз есть свидетели и видео.
Иногда людям не разбирающимся в подобных делах, подобные процедуры кажутся полным бредом, но они очень ошибаются в этом.
Судейство в РПЛ ниже плинтуса. Ладно бы ошибались ненамеренно, но некоторые решения очевидно не на пустом месте, как в эпизоде с Тюкавиным и Клаудиньо, например.
Вчера Безбородов отработал хорошо. Жаловаться на судейство грех с вашей стороны. Краснодар сыграл как плюшевая команда, которая не держит удар даже против такого невезучего и разобранного сейчас Спартака. Проиграли вы только из-за своих же ошибок. И винить можете только себя, а не судей.
Судейство в РПЛ ниже плинтуса. Ладно бы ошибались ненамеренно, но некоторые решения очевидно не на пустом месте, как в эпизоде с Тюкавиным и Клаудиньо, например.
Вчера Безбородов отработал хорошо. Жаловаться на судейство грех с вашей стороны. Краснодар сыграл как плюшевая команда, которая не держит удар даже против такого невезучего и разобранного сейчас Спартака. Проиграли вы только из-за своих же ошибок. И винить можете только себя, а не судей.