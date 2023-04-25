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«Спартак» отреагировал на новость о проверке полицией факта травмы Кади

вчера, 17:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об информации о том, что полиция начала проверку по факту травмирования полузащитника «Краснодара» Кади во время матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком».

Узнали об этом из новостей. Насколько мы понимаем, информирование полиции со стороны врачей это стандартная процедура при поступлении пациента с такого рода повреждениями. В клуб никто из полиции не обращался.

В начале второго тайма встречи произошло столкновение между футболистом южан и защитником москвичей Георгием Джикией, в результате которого хавбек «быков» потерял сознание. Капитан «красно-белых» быстро среагировал и оказал пострадавшему первую помощь, вытащив у него язык. Позже Кади увезли на машине скорой помощи. Ранее сообщалось, что у бразильца диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также подкожная гематома височно-скуловой области.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ВаняLOVE (раскрыть)
сегодня в 13:52
Мнение Червиченко до одного места.
Он регулярно набрасывает на Спартак и пытается найти чёрную кошку в чёрной комнате.
Когда в начале весны против Спартака арбитры ошибались в каждом матче - этот, кхм, "босс" в кустах прятался, а после матча с Динамо тут же вылез с воплями, что Спартак всех купил ))
Сп62
Сп62
сегодня в 13:21
Поэтому он и "бывший".
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 11:04
А бывший шеф Спартака Червиченко считает, что Безбородов "играл за Спартак"
Шуnя771
Шуnя771 ответ ef94jx5b83sm (раскрыть)
сегодня в 08:02
Не надо переворачивать с ног на голову - у нас разговор шел, вернее я ТАКТИЧНО поправил Вашу НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ в этом вопросе, где Вы написали БЕЗ указания ЧМТ... (читайте мой скрин), а теперь Вы начинаете... Умейте держать удар и как здесь принято писать "Вопрос закрыт"
nik9373
nik9373 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 23:18
Бокс менее травмоопасный вид спорта.
makkie
makkie ответ СЫН ДЕДА (раскрыть)
вчера в 22:35
Против Спартака ошибаются не меньше, чем в пользу.
Судейство в РПЛ ниже плинтуса. Ладно бы ошибались ненамеренно, но некоторые решения очевидно не на пустом месте, как в эпизоде с Тюкавиным и Клаудиньо, например.

Вчера Безбородов отработал хорошо. Жаловаться на судейство грех с вашей стороны. Краснодар сыграл как плюшевая команда, которая не держит удар даже против такого невезучего и разобранного сейчас Спартака. Проиграли вы только из-за своих же ошибок. И винить можете только себя, а не судей.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА ответ Giovanny (раскрыть)
вчера в 22:10
    Giovanny
    Giovanny
    вчера в 21:50
      СЫН ДЕДА
      СЫН ДЕДА ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 21:05
      Приводил я примеры уже, лично Вам.
      m6xzpx3y8dxy
      m6xzpx3y8dxy ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 20:53
      Ну так вы прочтите ещё раз!!!
      Как раз для вас и подобных я сделал изменение и уточнил, что любое обращение с диагнозом ЗЧМТ.
      Так, что нет смысла дальше продолжать беседу, как говориться здесь на сайте вопрос закрыт.
      makkie
      makkie ответ СЫН ДЕДА (раскрыть)
      вчера в 20:51
      Какие такие вещи? Примеры в студию.
      СЫН ДЕДА
      СЫН ДЕДА
      вчера в 20:11
      Почему-то не удивлен, что такие вещи происходят именно на матчах со СПАМом.
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ f6kqgkpm9b5e (раскрыть)
      вчера в 19:50
      Прочтите ещё раз внимательно мой пост и если непонятно можно ещё проконсультироваться в отделах здравоохранения или полиции.
      Обращаю внимание на Ваш текст, который повторно привожу (в том числе и для тех кто мое "уточнение" не понял):
      "...Любое обращение в больницу фиксируется и о случившимся сообщают в полицию,..." Здесь не сказано: "Обращение в больницу по поводу ЗЧМТ..."
      f6kqgkpm9b5e
      f6kqgkpm9b5e ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 19:16
      В данном случае речь идёт о ЗЧМТ, а не о простых недомоганиях, но если вы не поняли, то для таких сделаю уточнение.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 19:11
      Джикия ему жизнь спас, ему грамоту надо дать...
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ ef94jx5b83sm (раскрыть)
      вчера в 18:36
      ef94jx5b83sm ответ Варвар7 (раскрыть) 334 / 334сегодня в 18:23
      "...Любое обращение в больницу фиксируется и о случившимся сообщают в полицию,..."
      Это не так. Криминальные случаи сообщаются органом здравоохранения в любом случае. Остальные по заявлению (устно или письменно), с детьми ещё сложнее..
      Если человек обратился с каким нибудь недомоганием (давление, горло болит (если не душили), ухо....(если в ухо не врезали) - не сообщается.
      ef94jx5b83sm
      ef94jx5b83sm ответ Варвар7 (раскрыть)
      вчера в 18:23, ред.
      Любое обращение в больницу с диагнозом ЗЧМТ фиксируется и о случившимся сообщают в полицию, вследствие чего проводится проверка. По результатам проверки уже принимается решение.

      Так что ничего лишнего здесь нет, всё согласно закону.

      А вот то, что травма была нанесена во время матча и не умышленно, а не где то в подворотне, как раз есть свидетели и видео.

      Иногда людям не разбирающимся в подобных делах, подобные процедуры кажутся полным бредом, но они очень ошибаются в этом.
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      вчера в 18:18
      Джикия сыграл в мяч а Кади в плечо Лжикии! Про локоть говорят только последователи секты Черданцева! Кади скорейшего выздоровления и больше без травм!!!
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
      вчера в 18:17
      Закон суров, но он закон.
      Здоровья спартаковцу!
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 18:00
      Ну это уже лишнее - травма получена в борьбе на глазах у многочисленных зрителей. Кади здоровья. И скорейшего восстановления!
      ДСА
      ДСА
      вчера в 17:56
      Это какой-то бокс, а не футбол.
      Гость
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