«Спартак» отреагировал на новость о проверке полицией факта травмы Кади

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вчера, 17:54

Глава пресс-службы «Спартака» высказался об информации о том, что полиция начала проверку по факту травмирования полузащитника «Краснодара» Кади во время матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком».

Узнали об этом из новостей. Насколько мы понимаем, информирование полиции со стороны врачей это стандартная процедура при поступлении пациента с такого рода повреждениями. В клуб никто из полиции не обращался.

В начале второго тайма встречи произошло столкновение между футболистом южан и защитником москвичей , в результате которого хавбек «быков» потерял сознание. Капитан «красно-белых» быстро среагировал и оказал пострадавшему первую помощь, вытащив у него язык. Позже Кади увезли на машине скорой помощи. Ранее сообщалось, что у бразильца диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также подкожная гематома височно-скуловой области.