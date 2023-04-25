У игрока «Краснодара» Кади диагностирована закрытая черепно-мозговая травма

Полузащитник «Краснодара» Кади получил серьезную травму после столкновения с капитаном «Спартака» Георгием Джикией во время матча 24-го тура РПЛ.
По данным источника, у Кади диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также подкожная гематома височно-скуловой области.
Учитывая, что Кади терял сознание и удар пришёлся в голову - последствия могли быть гораздо серьёзнее. Что не понятно?
Учитывая, что Кади терял сознание и удар пришёлся в голову - последствия могли быть гораздо серьёзнее. Что не понятно?
Здоровья Кади!
Здоровья Кади!