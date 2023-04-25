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У игрока «Краснодара» Кади диагностирована закрытая черепно-мозговая травма

вчера, 16:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Кади получил серьезную травму после столкновения с капитаном «Спартака» Георгием Джикией во время матча 24-го тура РПЛ.

По данным источника, у Кади диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также подкожная гематома височно-скуловой области.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ СЫН ДЕДА (раскрыть)
вчера в 20:50
А логику включить не судьба?
Учитывая, что Кади терял сознание и удар пришёлся в голову - последствия могли быть гораздо серьёзнее. Что не понятно?
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:12
Кому главное? Пострадавшему? Или СПАМу?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:19
Всегда неприятно когда игроки получают травмы, тем более "серьезные".
makkie
makkie
вчера в 18:15
Главное, обошлось без более серьёзных последствий.
Здоровья Кади!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 17:54
Главное, все живы, никто не умер...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:56, ред.
А с этого красно-белого, как с гуся вода. Не со зла ведь. Костоломы они такие...
Гость
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