У игрока «Краснодара» Кади диагностирована закрытая черепно-мозговая травма

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вчера, 16:54

Полузащитник «Краснодара» получил серьезную травму после столкновения с капитаном «Спартака» во время матча 24-го тура РПЛ .

По данным источника, у Кади диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также подкожная гематома височно-скуловой области.