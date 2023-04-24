Футболисты-банкроты. Неудачные благотворители и прожигатели жизни

1682286044

сегодня, 00:40

Одни вкладывались в роскошь, другие – в талантливых детей.

Учитывая огромные суммы, которыми распоряжаются футболисты, находящиеся на вершине игры в самых сильных лигах Европы, сложно себе представить, что они могут оказаться в тяжелом финансовом положении. Там, где клубы обеспечивают футболистам колоссальные зарплаты, могут последовать и неконтролируемые расходы, отчего состояние многих звезд сокращается так же быстро, как когда-то росло.

На этой неделе стало известно, что бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун был признан судом банкротом, хотя на «Олд Траффорд» в свое время зарабатывал 50 тысяч фунтов в неделю. Чуть ранее бывшая звезда «Ливерпуля» Крейг Беллами также в интервью признался, что оказался банкротом. В истории с Брауном имеет место неудачное развитие собственной компании. Причем Уэс пару лет назад расстался со своей женой. У пары трое детей. И у жены как раз остался вполне себе успешный бизнес.

Беллами все спустил на людей, как рассказал сам. Он сам не ведет разгульный образ жизни, не занимается ставками. Однако неудачные инвестиции, а также бездумные траты направо и налево в поддержку многочисленных друзей и просто малознакомых людей привели к тому, что сейчас Беллами не может владеть недвижимостью, у него нет машины, нет своего дома. Он живет в квартире, которую ему арендовал «Бернли», где он трудится помощником главного тренера.

«Я жил последние пять или шесть лет словно в камере для смертников, - сказал Беллами. – Просто ждал, когда откроется дверь и мне скажут: „Сегодня“. Это изнуряющее ожидание. В финансовом плане у меня нет будущего. Я ничем не могу владеть. Все закончилось. Моя жизнь была приостановлена. Я оказался слишком наивным. Все, что у меня было, я потерял. Если вы не понимаете ничего в том, что вам советуют, может происходить подобное. Дошло до того, что новость о банкротстве стала облегчением. Это означает, что я просто могу снова жить. Некоторые люди подумают, что я спустил все на выпивку, азартные игры или наркотики. Но ничем этим я не занимаюсь. К сожалению, я „играл“ с людьми».

История Брауна и Беллами не является какой-то исключительной. Такое случается с самыми известными футболистами и бывшими звездами. Давайте вспомним еще несколько имен.

Эрик Джемба-Джемба

Камерунец был подписан «Манчестер Юнайтед» в 2005 году на подъеме. Его окрестили наследником Роя Кина. А полтора года спустя из-за неважной формы он отправился в «Астон Виллу». На «Олд Траффорд» Джемба-Джемба зарабатывал 75 тысяч фунтов в месяц, получил 1,5 миллиона фунтов после перехода в «Виллу». Но распорядился деньгами ужасно. Его агент позже рассказывал, что игрок просто не имел понятия о деньгах, когда перешел в МЮ . Он тратил все на дизайнерскую одежду, дорогой декор интерьера, купил десять внедорожников, а в 2007 году подал на банкротство. Следующие 11 лет он провел в скитаниях по миру в надежде покрыть свои потери, играя в Катаре, Дании, Израиле, Сербии, Шотландии, Индии и Индонезии.

Йон-Арне Риисе

В том же году, что и Джемба-Джемба, о банкротстве заявил Риисе, который за два года до этого выигрывал с «Ливерпулем» Лигу чемпионов. Тогда он зарабатывал около 50 тысяч фунтов в неделю. Риисе потом ввязался в судебную тяжбу со своим бывшим агентом из-за распоряжения своими деньгами и инвестиций в обанкротившиеся компании. Также игрок проходит по делу о мошенничестве на 3 миллиона фунтов в Норвегии.

После «Ливерпуля» Риисе перебрался в «Рому» за 4,4 миллиона фунтов, но вскоре вернулся в Премьер-Лигу, где играл за «Фулхэм». Завершив игровую карьеру, норвежец принялся тренировать. Но в последние годы опять столкнулся с финансовыми и юридическими проблемами. Он в 2019 и 2020 году несколько раз подавал заявление на банкротство своей личной компании.

Ройстон Дренте

Одаренный талант из «Фейеноорда» уже на поле показал, что не очень умеет распоряжаться тем шансом, который ему предоставился. В «Реале» и «Эвертоне» голландец не сумел раскрыться так, как потенциально мог бы. И за пределами поля его поведение соответствовало отношению к своему таланту.

Дренте увлекся тусовками во времена выступлений в «Реале», где за сезон получал 2,4 миллиона фунтов. Его состояние оценивалось в 3,2 миллиона фунтов, и он его растранжирил. Дренте инвестировал в свой магазин одежды, в свою карьеру рэпера и актера. Сейчас Ройстон работает в медицинском центре, где ухаживает за больными, страдающими деменцией.

Роналдиньо

В 2018 году стало известно, что у бразильской легенды на счету всего 5 фунтов. Это выяснил суд, когда проверил его счета из-за долгов в 1,75 миллиона фунтов. Когда-то состояние Роналдиньо оценивалось в 67 миллионов. Когда он подписывал контракт с «Миланом» в 2008 году, бразилец получал в год 5,1 миллиона фунтов. К тому же у него были баснословные контракты с различными спонсорами.

Но когда суд выяснил, что Роналдиньо все потратил и не может вернуть долги, у него конфисковали 57 объектов недвижимости, чтобы расплатиться по счетам. Тогда ему удалось избежать тюрьмы. Хотя позднее его вместе с братом задержали за использование поддельных паспортов, когда они хотели попасть в Парагвай.

Дэвид Джеймс

Бывший основной вратарь сборной Англии много заработал в «Ливерпуле», «Вест Хэме», «Портсмуте», «Астон Вилле» и «Манчестер Сити», но в 2014 году он вынужден был признать себя банкротом и приступить к продаже своего имущества с аукциона. Говорят, что долги у него стали накапливаться после развода в 2005 году. Когда началась распродажа вещей Джеймса, выяснилось: чего у него только нет. От коллекции велосипедов 1970-х годов до своего фургона и диджейского оборудования с дорогим винилом. После 2014 года Джеймс занялся рисованием и иллюстрированием детских книг.

Брэд Фридель

Американский вратарь на пике карьеры зарабатывал 40 тысяч фунтов в неделю. Это было в «Блэкберне». Но в 2011 году, выступая за «Астон Виллу», Фридель прошел процедуру банкротства. Из-за долгов, общая сумма которых превысила 5 миллионов фунтов. Он многое вложил в попытку обеспечить поддержку талантливой футбольной молодежи в США . И прогорел. Там он создал свою футбольную академию, запустив инфраструктурные объекты на сумму около 8 миллионов фунтов. А после финансового кризиса 2008 года банки положение дел стало критическим. Сейчас Фридель работает футбольным агентом.

Диего Марадона

Если вспомнить, как жил Марадона, нетрудно представить, что и проблемы с финансами у него тоже случались. В данном случае – с налогами. Шокировать может разве что сумма. Итальянское налоговое управление потребовало с Марадоны возмещение налогов в размере 42 миллионов фунтов. Так в 2009 году ему припомнили махинации, проведенные в бытность игроком «Наполи». Тяжбами приходилось заниматься уже и родственникам легендарного аргентинца. Говорят, что после смерти Марадоны на его счету оставалось всего 75 тысяч фунтов.