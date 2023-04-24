Тренер «Акрона»: «Ощущение, что вообще вся Первая лига за нас болела»

Главный тренер «Акрона» рассказал о поздравлениях после победы над «Спартаком» в Кубке России (2:1).

Поздравили Бердыев, Ташуев, ребята из «Уфы» и «Оренбурга». Многие из ФНЛ . Ощущение, что вообще вся Первая лига за нас болела.

Общался ли с руководством города? Проблема в том, что мы играем в соседнем Жигулёвске, а не в Тольятти. Основная часть наших фанатов всё-таки там. Есть трудности с тем, чтобы добираться, хотя на матч со «Спартаком» могли бы прийти 10-12 тысяч человек. Нужно ещё учитывать, что «Акрон» – молодая команда. У неё пока нет больших традиций и тут важны как раз такие победы. Когда приезжают другие фанаты, заводятся новые знакомства, ребята учатся друг у друга.