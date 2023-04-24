Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Кубок 2022/2023

Тренер «Акрона»: «Ощущение, что вообще вся Первая лига за нас болела»

вчера, 09:44
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал о поздравлениях после победы над «Спартаком» в Кубке России (2:1).

Поздравили Бердыев, Ташуев, ребята из «Уфы» и «Оренбурга». Многие из ФНЛ. Ощущение, что вообще вся Первая лига за нас болела.

Общался ли с руководством города? Проблема в том, что мы играем в соседнем Жигулёвске, а не в Тольятти. Основная часть наших фанатов всё-таки там. Есть трудности с тем, чтобы добираться, хотя на матч со «Спартаком» могли бы прийти 10-12 тысяч человек. Нужно ещё учитывать, что «Акрон» – молодая команда. У неё пока нет больших традиций и тут важны как раз такие победы. Когда приезжают другие фанаты, заводятся новые знакомства, ребята учатся друг у друга.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дзюба, Марадона и другие футболисты, верящие в инопланетян. Уфология – популярная лженаука
Вчера, 13:17Вадим Багров в блоге Модный разговорКомментарии6
Футболисты-банкроты. Неудачные благотворители и прожигатели жизни
Вчера, 00:40Сергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии5
Фанат Холанда «перенёс» игрока на знаменитые картины художников
23 апреля Фото
Мирзов рассказал о реакции Талалаева на победу в игре с «Торпедо»
23 апреля
Анчелотти: «Есть проблема с газоном, надеюсь, её смогут решить»
23 апреля
Папа римский Франциск получил в подарок футболку Лисандро Мартинеса
20 апреля Фото
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:28
Вью интересное, а Акрону надо что-то делать со стадионом, если хотят надолго в ПЛ
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:17
Странно почему не видно в первых рядах пришедших с поздравлениями Краснодара!
Тогда будет вся "колода в сборе" которую порол Спартак.
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:10
И первая лига и почти вся РПЛ, что уж отрицать-то.
cr92ceu2vq6n
cr92ceu2vq6n
вчера в 13:00, ред.
Думаю Евгений Калешин скромничает, за Вас не только вся первая лига, но ещё и всё РПЛ со второй лигой.
Особенно Торпедо, Динамо и Локо, да и все остальные клубы скорее были на стороне Акрона, чем на стороне Спартака.
Ну, а если брать болельщиков, то тут можно с уверенностью сказать, что за Спартак болели только их болельщики, а вся остальная Россия болела исключительно за Акрон.
Такая же история была когда все болели за Тосно, который так же прошёл Спартак.
Акрону конечно удачи, но как мне кажется сказка закончится уже в Краснодаре.
ДСА
ДСА
вчера в 12:58
Так оно и есть, нейтралы всегда болеют за команду уступающую в классе.
swed27
swed27
вчера в 11:10
Безусловно Акрон - открытие кубкового турнира
альсато
альсато
вчера в 11:10
Жека Калешин, лукавит))))...За Спартак, болеют, только тогда, когда КБ играют на международной арене!))))
ftdxq6xjnrr3
ftdxq6xjnrr3 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 10:52
Как хочется в это верить!
adekvat
adekvat
вчера в 10:48
За вас много кто болел, когда москвичей имели
.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:38
За них болела не только Первая Лига, за них болели все болельщики кроме фанатов соперника.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:21
А разве были какие то другие варианты !??)
Молодцы ребятушки Акрона , порадовали !!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:07
Акрон далеко пойдет с таким настроем.Так держать.А там и спонсоры подтянутся и прочие плюшки.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 