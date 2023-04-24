Тренер «Акрона»: «Ощущение, что вообще вся Первая лига за нас болела»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал о поздравлениях после победы над «Спартаком» в Кубке России (2:1).
Поздравили Бердыев, Ташуев, ребята из «Уфы» и «Оренбурга». Многие из ФНЛ. Ощущение, что вообще вся Первая лига за нас болела.
Общался ли с руководством города? Проблема в том, что мы играем в соседнем Жигулёвске, а не в Тольятти. Основная часть наших фанатов всё-таки там. Есть трудности с тем, чтобы добираться, хотя на матч со «Спартаком» могли бы прийти 10-12 тысяч человек. Нужно ещё учитывать, что «Акрон» – молодая команда. У неё пока нет больших традиций и тут важны как раз такие победы. Когда приезжают другие фанаты, заводятся новые знакомства, ребята учатся друг у друга.
Особенно Торпедо, Динамо и Локо, да и все остальные клубы скорее были на стороне Акрона, чем на стороне Спартака.
Ну, а если брать болельщиков, то тут можно с уверенностью сказать, что за Спартак болели только их болельщики, а вся остальная Россия болела исключительно за Акрон.
Такая же история была когда все болели за Тосно, который так же прошёл Спартак.
Акрону конечно удачи, но как мне кажется сказка закончится уже в Краснодаре.
Особенно Торпедо, Динамо и Локо, да и все остальные клубы скорее были на стороне Акрона, чем на стороне Спартака.
Ну, а если брать болельщиков, то тут можно с уверенностью сказать, что за Спартак болели только их болельщики, а вся остальная Россия болела исключительно за Акрон.
Такая же история была когда все болели за Тосно, который так же прошёл Спартак.
Акрону конечно удачи, но как мне кажется сказка закончится уже в Краснодаре.