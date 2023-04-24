Дзюба, Марадона и другие футболисты, верящие в инопланетян. Уфология – популярная лженаука

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сегодня, 13:17

Артём снова зажигает.

Дзюба верит в инопланетную жизнь

Есть опросы россиян разных лет. От 36 до 45 % населения верит в инопланетную жизнь. Формулировка корявая, надо отдельно спрашивать о пришельцах и инопланетянах. Но 23-27 % уточняли, что верят именно в пришельцев на Земле и то, что те прячутся или их скрывают. Ничего себе, каждый четвертый. Сразу скажем, что Дзюба не из этой категории. Его мысли не для работы психиатров. Артёму не вживляли зонд. Не катался на летающей тарелке.

Сказал, что скорее верит в существование инопланетян, чем нет. Но не видел НЛО , в отличие от других футболистов. Дзюба ссылался скорее на размышления астрофизиков, чем на уфологию. Инопланетная жизнь в далеких галактиках это одно, а пришельцы на Земле это другое. Вот только псевдонаука шагает планетой. Астрология невероятно популярная. Гомеопатические средства продаются в аптеках. Популярность алхимии упала, но другие «науки» процветают.

Дзюба указал источник вдохновения для мыслей об инопланетянах – фантастические фильмы. Понимаем популярность уфологии из-за массовой культуры. Малдера и Скалли знают во всем мире. С детства окружены миром вымышленных пришельцев – Альф, книги Стивена Кинга, Супермен, боевики и комедии. Так проще поверить в Новую Зеландию, даже если не видел ее своими глазами. Дзюба упомянул дальний остров, объясняя свою веру. Не все, чего не видим, не существует.

Диего Марадону «похищали» пришельцы

Его слова. И хотя стоит отметить, что у легенды было чувство юмора, теоретически мог разыгрывать народ, Диего несколько раз рассказывал о похищении инопланетянами. Выпил пару рюмок и пропал на три дня. Скорее всего, оказался в притоне или номере отеля, где был без памяти из-за злоупотребления веществами. «Приход» был таким жестким, что увидел НЛО ? После похмелья Марадона вернулся домой и не придумал ничего лучше, чем версию про инопланетян.

Уфологи часто используют аргумент, что если никто из миллиардов религиозных людей не видел своего бога, то это не значит, что его не существует. И если религия развивается, поддерживается во многих государствах, то почему нельзя верить в летающие объекты и считать их транспортом Альфа? Марадона не скрывает, что был пьян, когда из его памяти выпали три дня. Но разыграл эту карту перед женой до конца. Заявил, что детали не расскажет, инопланетяне запретили.

Массовый психоз на матче во Флоренции

Поначалу показалось, что эта история розыгрыш. Но нет, реальный случай. 27 октября 1954 года в матче «Фиорентины» и «Пистойезе» десятки тысяч фанатов на стадионе во Флоренции увидели в небе странные летающие объекты. Ардико Маньини – защитник «Фиорентины», который в 50-х годах выступал за сборную Италии, так описывает тот день:

Помню все от «а» до «я». Это были два объекта в форме яиц, которые медленно, очень медленно двигались по небу. Все одновременно смотрели вверх, а там было какое-то свечение, серебряное свечение. Мы были поражены, раньше ничего подобного не видели. Пережили шок.

Матч был остановлен, а в результате появилась городская легенда об НЛО . Классика пересказа событий, которые увидели толпой. Одни футболисты фиксировали медленные объекты в форме яйца. Другие спустя десятилетия рассказывали про нечто в форме сигар, причем заявляли о большой скорости. Отдельные игроки «Фиорентины» в тот день поверили в инопланетян, и позже заявляли, что увидели НЛО .

Скорее всего, речь о массовой истерии. В том году во Франции и Италии многие видели НЛО . Также не исключаем, что над стадионом «Фиорентины» пролетели разработка военных, вроде надувных шаров, которые шпионили недавно в США за объектами в пользу одной огромной страны Восточной Азии. Если фото в газетах тех времен не подделка, то над стадионом пролетели два дирижабля овальной формы.

Бэйл и Смоллинг тоже верят в пришельцев

И речь не о Месси. Валлиец обиделся на коллегу по «Тоттенхэму» во время обсуждения темы НЛО . Гарет заявил, что видел фотографии от американцев. На сто процентов верит в существования не просто инопланетян за много световых лет, а в пришельцев на Земле. Бэйлу ближе к старости нужно наведаться к врачам, всерьез на камеру рассказывал, что тарелки могут быть экспериментами властей. Также заявил, что сам видел НЛО .

Бэйл не шутил, как мог бы Томас Мюллер. Гарет видит много «доказательств» существования пришельцев, но власти якобы их прячут. Интересно, что всегда прячут в США , а не в Монголии, но ладно. Смоллинг тоже пересмотрел документальных фильмов о встрече с пришельцами. Вместе с женой, которая специально уточнила, что они с мужем не были под влиянием запрещенных веществ, заявляют, что недавно вместе увидели НЛО в небе.

По описанию британцев, объект беззвучно пролетел у них над головами, потом взмыл в воздух и висел так около часа. Говорят, что это был не дрон и не самолет. Надеемся, к Бэйлу и Смоллингу не придут нехорошие люди, чтобы нажиться на их вере в пришельцев. И в то, что они своими глазами видели их транспорт. Уфология опасна тем, что люди, склонные к шизофрении и другим серьезным болезням, доверяют шарлатанам.

Артём активно готовится к новой карьере

Аферисты создают целые секты. «Исследователям НЛО » нужны деньги, и если у психически нездорового человека они есть, то с радостью отнимут. Также в мире полно обманщиков. Многократно пытались подделать доказательства встречи с инопланетянами, следы снежного человека и так далее. Надеемся, у Дзюбы нет записи встречи с пришельцами. Ему не нужно копировать сюжеты сериала «Южный Парк».

Народ не успел отойти от предыдущей режиссерской и актерской работы футболиста. Хватает описания, короткометражку не смотрели и вам не советуем. А вот тема инопланетян многограннее домашнего видео. Есть как научный подход к оценке вероятности любого события или явления, а есть бред, к сожалению, часто популярный. Физик Хокинг допускал, что инопланетяне существуют, ведь во Вселенной миллиарды галактик.