Игроки сборной России не смогли прогуляться по Тегерану из-за плохой погоды

Сборная России прибыла в Тегеран на товарищеский матч против Ирана.
Сегодня у команды была запланирована прогулка по столице, но мероприятие не состоялось из-за плохой погоды. За день до матча в городе дождь, туман и +6 градусов.
Сборная России прибыла в Тегеран на товарищеский матч против Ирана.
Сегодня у команды была запланирована прогулка по столице, но мероприятие не состоялось из-за плохой погоды. За день до матча в городе дождь, туман и +6 градусов.
Карпин бы звал - Лошадка,
А "армейцы" из тумана- Георгич мы здесь...
Карпин бы звал - Лошадка,
А "армейцы" из тумана- Георгич мы здесь...