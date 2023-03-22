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Игроки сборной России не смогли прогуляться по Тегерану из-за плохой погоды

вчера, 14:00
ИранЛоготип футбольный клуб Иран-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20:00 Не начался

Сборная России прибыла в Тегеран на товарищеский матч против Ирана.

Сегодня у команды была запланирована прогулка по столице, но мероприятие не состоялось из-за плохой погоды. За день до матча в городе дождь, туман и +6 градусов.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 19:02
Ничего страшного, завтра будет более комфортная погода, а перед матчем лучше отдохнуть. чем болтаться по городу.
112910415
112910415
вчера в 18:16
лишняя тренировка не повредит
Dinamo
Dinamo
вчера в 17:37
В этой стране быть живым и на свободе - уже большая удача. Так что расстраиваться не о чем.
Boricku
Boricku
вчера в 16:14
Завтра +16,
shlomo
shlomo
вчера в 16:13
ну как говорится не судьба была прогуляться.... вы главное на игре не "гуляйте"
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:12
Готовиться надо а не шляться, все потом
pcdp3wmh76b5
pcdp3wmh76b5
вчера в 15:35
Погода не для отдыха, завтра будет лучше
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:53
Жаль а такой сюжет мог получится :
Карпин бы звал - Лошадка,
А "армейцы" из тумана- Георгич мы здесь...
6t5ckpfq7hee
6t5ckpfq7hee
вчера в 14:38
Как бы завтра Иран по ним не прогулялся
Гость
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