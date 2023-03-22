Игроки сборной России не смогли прогуляться по Тегерану из-за плохой погоды

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вчера, 14:00

Сборная России прибыла в Тегеран на товарищеский матч против Ирана.

Сегодня у команды была запланирована прогулка по столице, но мероприятие не состоялось из-за плохой погоды. За день до матча в городе дождь, туман и +6 градусов.