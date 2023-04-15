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Жизнь Роналду в Саудовской Аравии.  От часов за 630 тысяч фунтов до встречи с Тайсоном

сегодня, 08:15
Криштиану Роналду

Рассказываем о приключениях легендарного форварда в новой стране.

Переезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию в январе вызвал удивление у некоторых болельщиков, но с тех пор португалец обосновался на Ближнем Востоке, получая в год примерно 177 млн фунтов стерлингов.

Собрали для вас самые яркие моменты закулисной жизни игрока, ведь португалец умеет привлекать внимание миллионов зрителей, даже когда не выходит на поле.

Роналду на Ближнем Востоке уже начал забивать и вести партнеров за собой, но и образ жизни легенды «Реала» за пределами поля также вызывает большой интерес.

Роналду, известный любитель роскошной одежды и автомобилей, изначально переехал в роскошную 17-комнатную квартиру в отеле Four Season. Аренда, если верить слухам, стоит 250 000 фунтов стерлингов в месяц. Об этом жилье мы вам уже рассказывали. Но теперь Криш вместе со своей семьей живет в собственном доме, на это намекают фотографии в социальных сетях. Впрочем, месторасположение недвижимости пока не раскрывается, но если верить слухам, новый дом Роналду находится в эксклюзивном комплексе в районе Аль-Нахиль с высоким уровнем безопасности и легким доступом к инфраструктуре.

Жизнь Роналду в Саудовской Аравии.  От часов за 630 тысяч фунтов до встречи с Тайсоном

Чем еще запомнился Роналду? В январе встретился с известным бойцом Нганну в столице Саудовской Аравии, позируя для фотографов.

Жизнь Роналду в Саудовской Аравии.  От часов за 630 тысяч фунтов до встречи с Тайсоном

Вскоре после приезда 5 февраля португалец отпраздновал свой 38-й день рождения вместе с самыми близкими друзьями, устроив вечеринку.

Жизнь Роналду в Саудовской Аравии.  От часов за 630 тысяч фунтов до встречи с Тайсоном

Роналду отдал дань уважения своему новому дому — Саудовской Аравии — выложив 630 000 фунтов стерлингов за шикарные новые часы в цветах страны. «Caviar Flyin Tourbillon» — корпус из 18-каратного белого золота 47 мм x 15,85 мм, имеющие 388 зеленых цаворита. Питаются от механизма JCAA43 и состоят из 216 компонентов, 27 драгоценностей и 42-часового запаса хода.

Жизнь Роналду в Саудовской Аравии.  От часов за 630 тысяч фунтов до встречи с Тайсоном

Жизнь Роналду в Саудовской Аравии.  От часов за 630 тысяч фунтов до встречи с Тайсоном

Он также участвовал в праздновании Дня основания страны 22 февраля.

Жизнь Роналду в Саудовской Аравии.  От часов за 630 тысяч фунтов до встречи с Тайсоном

Посетил бой Томми Фьюри и Джейка Пола 26 февраля, а затем сфотографировался с легендарным Майком Тайсоном.

Жизнь Роналду в Саудовской Аравии.  От часов за 630 тысяч фунтов до встречи с Тайсоном

Роналду любит сниматься для журналов — недавно продемонстрировал свое фиолетовое нижнее белье CR7.

Жизнь Роналду в Саудовской Аравии.  От часов за 630 тысяч фунтов до встречи с Тайсоном

И последняя новость на сегодня из приключений Криштиану за пределами полей на новом месте работы – захотел продать свой частный самолет G200, который оценивается в 20 млн евро — недоволен размерами воздушного транспортного средства и хочет приобрести ему на замену нечто побольше и комфортабельнее.

Жизнь Роналду в Саудовской Аравии.  От часов за 630 тысяч фунтов до встречи с Тайсоном

А вы хотели бы пожить в Саудовской Аравии?

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 09:15
shur
shur
сегодня в 09:14
shur
shur
сегодня в 09:09, ред.
...спасибо, что лучшие годы отданны МЮ, Реалу ...! Здоровья !
И заметь Рон , Я первый, у первого на страничке, приятно!!!
Гость
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