Болельщики «Тоттенхэма» прочитали по губам слова директора клуба

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, но к перерыву «шпоры» уступали со счетом 0:2.
Один из болельщиков изучил момент трансляции, где видно, как исполнительный директор «Тоттенхэма» Донна-Мария Каллен высказалась о происходящем на поле. Некоторые поклонники «Тоттенхэма» сошлись во мнении, что женщина сказала: «Это (кошмар)».
Болельщики отреагировали на это, один из них написал:
Это твоя ответственность!
Другой заявил:
В таком случае исправь это!
Ранее фанаты «Тоттенхэма» потребовали отставки президента «шпор» Дэниела Леви.