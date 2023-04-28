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Болельщики «Тоттенхэма» прочитали по губам слова директора клуба

вчера, 12:42

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, но к перерыву «шпоры» уступали со счетом 0:2.

Один из болельщиков изучил момент трансляции, где видно, как исполнительный директор «Тоттенхэма» Донна-Мария Каллен высказалась о происходящем на поле. Некоторые поклонники «Тоттенхэма» сошлись во мнении, что женщина сказала: «Это (кошмар)».

Болельщики отреагировали на это, один из них написал:

Это твоя ответственность!

Другой заявил:

В таком случае исправь это!

Ранее фанаты «Тоттенхэма» потребовали отставки президента «шпор» Дэниела Леви.

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Перевод с talksport.com
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Варвар7
Варвар7
вчера в 16:16
Не всякие губы ладошкой прикроешь...)
cpf5ae7e2nz7
cpf5ae7e2nz7
вчера в 13:02
Смешно конечно, довели болел, теперь по губам читают.
Гость
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