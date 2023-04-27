«Лэмпард, уходи, пожалуйста. Тренировать — это не твоё». Фанаты — тренеру

1682618190

вчера, 20:56

Болельщики «Челси» недовольны игрой команды под руководством исполняющего обязанности главного тренера .

«Синие» проиграли все 5 матчей после возвращения рулевого. Лондонский коллектив идет на 11-м месте в АПЛ .

Одна из поклонниц команды написала:

1 победа, 2 ничьих, 16 поражений в 19 матчах. Ужасно! Фрэнк Лэмпард, пожалуйста, возвращайся к работе экспертом, тренировать — это не твоё.

Ранее сообщалось, что «Челси» уже общается с другим тренером на тему возможного сотрудничества.