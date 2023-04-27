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«Лэмпард, уходи, пожалуйста. Тренировать — это не твоё». Фанаты — тренеру

вчера, 20:56

Болельщики «Челси» недовольны игрой команды под руководством исполняющего обязанности главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

«Синие» проиграли все 5 матчей после возвращения рулевого. Лондонский коллектив идет на 11-м месте в АПЛ.

Одна из поклонниц команды написала:

1 победа, 2 ничьих, 16 поражений в 19 матчах. Ужасно! Фрэнк Лэмпард, пожалуйста, возвращайся к работе экспертом, тренировать — это не твоё.

Ранее сообщалось, что «Челси» уже общается с другим тренером на тему возможного сотрудничества.

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Все комментарии
Аnдrюhа
Аnдrюhа
сегодня в 06:44
К сожалению это все логично, плюс так подставить владельца клуба который душу вкладывал в этот проект (это не к Лэмпарду)
112910415
112910415
сегодня в 05:36
шипы и розы ... в жизни всё это имеется !
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:33
Ну что Маура зовем в этот раздолбай )
Capral
Capral
вчера в 23:28
Поттеру, такое не писали...
Giovanny
Giovanny
вчера в 22:06
Как правы болельщики.
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:04
Где-то, неизвестно где, кто-то написал..
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 22:02
Я уже писал и предлагал, может действительно Челси лучше без тренера или выбрать тренера из игроков?
Такой опыт был у Челси как раз когда я начал за них болеть, Рууд Гуллит был как раз играющий тренер в Челси, потом его сменил Джанлука Виалли который сам себя выпускал на замену :)
И кстати играл тот Челси очень весело и задорно, так не хватал звезд с неба, но игра была весёлая у команды.
Так может Тиагу Силва с его опытом, станет таким все команда избранным новым И.О. главного тренера, до конца сезона.
ну хуже быть уже не может у нас, так чего не попробовать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:40
Нужен дружный коллектив,чтобы улучшилась игра.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:39
Тренировать, это не совсем его, на сегодня, плохо получается…что в Эвертоне, что в Челси. Возможно, всё это придет со временем, с годами. Но, то, какой он состав выставил во вчерашней игре, и по какой трусливой схеме пытался играть…это что-то с чем-то конечно.
Elliada
Elliada
вчера в 21:15
Смысл его увольнять? Челси потерял все шансы попасть в ЛЧ и ЛЕ. Вылет из АПЛ не грозит. Уже не важно, как сыграет Челси оставшиеся матчи. А Фрэнка не следующий сезон не оставят.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:14
Не всякому хорошему футболисту дано впоследствии стать хорошим тренером.
99e6ya3muugn
99e6ya3muugn
вчера в 21:08
Фрэнк не оправдывает доверие, может правда не его
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