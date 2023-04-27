«Лэмпард, уходи, пожалуйста. Тренировать — это не твоё». Фанаты — тренеру

Болельщики «Челси» недовольны игрой команды под руководством исполняющего обязанности главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
«Синие» проиграли все 5 матчей после возвращения рулевого. Лондонский коллектив идет на 11-м месте в АПЛ.
Одна из поклонниц команды написала:
1 победа, 2 ничьих, 16 поражений в 19 матчах. Ужасно! Фрэнк Лэмпард, пожалуйста, возвращайся к работе экспертом, тренировать — это не твоё.
Ранее сообщалось, что «Челси» уже общается с другим тренером на тему возможного сотрудничества.
Такой опыт был у Челси как раз когда я начал за них болеть, Рууд Гуллит был как раз играющий тренер в Челси, потом его сменил Джанлука Виалли который сам себя выпускал на замену :)
И кстати играл тот Челси очень весело и задорно, так не хватал звезд с неба, но игра была весёлая у команды.
Так может Тиагу Силва с его опытом, станет таким все команда избранным новым И.О. главного тренера, до конца сезона.
ну хуже быть уже не может у нас, так чего не попробовать.
Такой опыт был у Челси как раз когда я начал за них болеть, Рууд Гуллит был как раз играющий тренер в Челси, потом его сменил Джанлука Виалли который сам себя выпускал на замену :)
И кстати играл тот Челси очень весело и задорно, так не хватал звезд с неба, но игра была весёлая у команды.
Так может Тиагу Силва с его опытом, станет таким все команда избранным новым И.О. главного тренера, до конца сезона.
ну хуже быть уже не может у нас, так чего не попробовать.