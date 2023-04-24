Сафонов отреагировал на оскорбления со стороны фанатов «Спартака»

Голкипер «Краснодара» высказался об оскорблениях со стороны фанатов «Спартака» после матча 24-го тура РПЛ (3:4).

Когда мы пошли к своим болельщикам, фанаты «Спартака» нам кричали: "Иди на ***, «Краснодар». Примерно такая формулировка, вы поняли. Для меня это непонятно. Мы подарили прекрасную игру, она была захватывающая.

Для меня это ненормально. Вряд ли кто-то на нашем стадионе это услышит в свой адрес. За такое должны наказывать, поэтому я, как капитан, подошёл к делегату. Я не говорю, что нам должны аплодировать, но если это происходит всегда, то нужно всегда наказывать болельщиков. Я всегда благодарю болельщиков чужой команды, они создают атмосферу на стадионе. Но их поведение в мой адрес и в адрес команды не понимаю.