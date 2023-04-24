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Сафонов отреагировал на оскорбления со стороны фанатов «Спартака»

вчера, 23:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался об оскорблениях со стороны фанатов «Спартака» после матча 24-го тура РПЛ (3:4).

Когда мы пошли к своим болельщикам, фанаты «Спартака» нам кричали: "Иди на ***, «Краснодар». Примерно такая формулировка, вы поняли. Для меня это непонятно. Мы подарили прекрасную игру, она была захватывающая.

Для меня это ненормально. Вряд ли кто-то на нашем стадионе это услышит в свой адрес. За такое должны наказывать, поэтому я, как капитан, подошёл к делегату. Я не говорю, что нам должны аплодировать, но если это происходит всегда, то нужно всегда наказывать болельщиков. Я всегда благодарю болельщиков чужой команды, они создают атмосферу на стадионе. Но их поведение в мой адрес и в адрес команды не понимаю.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:27
Вот интересная история получается: вводят Fan-ID, понятно вход без него невозможен, кинокамер натыкано не меньше чем полагается, а улюлюканья, посылы к разному полу (если по женски то всё равно далеко) как были так и есть...
Может есть смысл нам выслушивать не только "меры принятые КДК к клубам" которые сводятся к баснословным штрафам, но и о количественном составе отличившихся псевдо героях? Может это как то вразумит колеблющихся между выбором выражений могучего, русского и нелексические посылы будут не столь откровенными. на крайний случай, с учётом боления за любимую команду?
альсато
альсато ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:01
Спесь, бескультурье и вандализм-визитная карточка фанов Спартака....это Тебе любой директор спортивного сооружения скажет(где побывали фаны Спартака)
Напрасный труд
Напрасный труд ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:10
Действительно-"приложил руку к уху"-это страшная провокация,типа банана Шамару.Вы больны,господа...
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:08
Это-глас "народа".На сайте тоже таких много-обидчивых в отношении себя и раскованных в отношении оппонентов.И один "цензор" из ихних.
Сп62
Сп62
сегодня в 07:51
Сафонову надо обращаться не к делегату, а к изобретателям FanID. Пусть теперь по паспортам определяют нарушителей порядка. А камеры зачем? Есть паспорта.
протон
протон
сегодня в 01:33
Сначала Краснодару надо научиться вести себя в гостях . А не Сперцян ли после 3-го гола побежал к спартаковской трибуне , приложив руку к уху ? Он не видел где сидят болельщики Краснодара ? Беги туда и демонстрируй что хочешь , празднуй . Может Сафонову надо искать причины таких выкриков ? Каждый футболист знает , что такое "обезьянничание" перед болельщиками соперников , тем более в гостях . На западе болелы "улюлюкают" , а в России просто на """" посылают наглецов . Так что , всё по делу и урок на будущее . Провоцируешь - тогда не обижайся .
TheBoLt
TheBoLt ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:59
К каждому ребенку не приставить мента. Налогов не хватит 😂 но суть верна, это надо было с детства работать над человеком
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:43, ред.
Клубам надо подключаться ? Всё это пшик и дутьё на воду.

Тут .... копать надо со школьной скамьи, где насвай, иная дурь и мат в естественном обиходе; с неполных и корявых семей, где отец и/или мать после нескольких работ с ног валятся, не имея ни времени, ни сил, ни средств толком за детьми смотреть; с долбанного телевизера, где Серёжа Гармаш учит бабло рубить, а реклама заменила стихи и прозу подрастающему поколению... Да мало ли ещё с чего ?!

То, что Сафонова без всякого повода послали ..., - это всё следствие. Вот с ним (а не с причиной) и будут бороться власть имущие, стреляя по воробьям снова и снова.
me852v3n6c8j
me852v3n6c8j ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:40
Согласен такое поведение не даёт уважение к футболу
TheBoLt
TheBoLt ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:30
Выход прост. Нужно посмотреть по камерам к какому сектору подходил Сафонов и запретить на 5-10 игр посещение любых спортивных соревнований всем из этого сектора по FanID
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:24
Самое несправедливое это то, что наказаны вновь будут не футбольные хулиганы, а клуб, который по решению КДК наверняка получит денежный штраф за скандирование нецензурщины. И ведь это не первый случай. Напрашивается вывод, зачем тогда этот Fan-ID, ecли эти меры не работают? Пора уже и клубам начать подключаться к профилактике борьбы с этим социальным злом и предъявлять встречные иски к матершинникам и выносить предупреждения, или даже вообще лишать их паспортов болельщика, ведь наверняка имеются записи с камер наблюдения, которые можно предъявить суду в качестве доказательства нарушения общественного порядка. Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:24
Матвей абсолютно прав и негодование его справедливо ! Недопустимо вести себя так по отношению к команде соперника , которая в честной, мужской борьбе противостоял твоей команде. Тем более посылать ... -а это уже за гранью.
Только не надо всех "чесать под одну гребёнку" - отморозков и недоумков везде хватает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:22, ред.
Отмороженные везде есть. И отношения к футболу это быдло никакого не имеет. Им, кроме как лишний раз просто поорать и х...я.ми кого-нибудь обложить, ничего не надо..., а футбольный матч - лишний повод набросить го...но на вентилятор, не получив при этом в ответ по зубам.
Поэтому зря Сафонов стал правду-матку рубить и пускаться в наивные рассуждения о возмездии над слабоумными.

P.S. А если в общем ..., то всё познаётся в сравнении: к слову, спартаковским де.б.илам до Парижских идиотов-ультрас ещё тупеть и тупеть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:09
А где Мотя увидел болельщиков? Это стадо КБ, которое позорит свой клуб, вызывая к нему неприязнь
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:51
Все по делу, у Спартака самые (не скажу "отмороженные", но имею это ввиду) жестокие болельщики. Красивым и результативным футболом им не угодишь, победой не угодишь. Зачем пришли тогда? Никакого уважения к другим клубам, а хотите, чтобы уважали вас? Надеюсь, вас затопят судейством)
Гость
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