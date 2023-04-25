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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023Fan ID

В Госдуме отреагировали на предложения АСИ по поправкам в закон о Fan ID

вчера, 23:20

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв высказался на тему поправок к закону о Fan ID.

Применение карты болельщика только на матчах повышенной категории опасности? Это предложение принадлежит агентству стратегических инициатив. У нас есть поручение президента разработать нормы для упрощения процедуры получения карты болельщика детьми и людьми с ограниченными возможностями. Агентство сейчас разрабатывает новые правила получения Fan ID. В наш комитет эти предложения даже не поступали. Сами предложения по упрощению процедуры получения интересные. Их ещё надо внимательно изучить и проконсультироваться с ведомствами, которые ответственны за реализацию этой программы. Нужно услышать мнения Министерства спорта, Министерства цифрового развития и болельщиков.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:54
Спасибо. В первый раз прочитал бегло и не заметил.
cska1948
cska1948 ответ Великий Пуховик (раскрыть)
сегодня в 10:02
Если вы прочтёте то, что сказал Свищёв, то вам станет ясно, что такое АСИ.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:28
"...У нас есть поручение президента разработать нормы для упрощения процедуры получения карты болельщика детьми и людьми с ограниченными возможностями"

Наверное есть смысл подумать и о льготах определенной категории болельщиков, тех же детей и инвалидов; по данным карты всё видно кто есть кто и без дополнительных вопросов предоставьте детям и инвалидам лучшие места, скидки им и сопровождающим, в эту же категорию, наверное есть смысл и внести других болельщиков - спортсменов, волонтёров и т.д. Тогда Fan ID будет более качественным и направлен не только на "воспитательные" меры.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:54
Мнение болельщиков - паспорт не нужен - никого не интересует.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:43
А, интересно, как он сам думает. Вряд ли он согласится. Играть за большие деньги, но тольно в России. Я бы сыграл.....
u8qs37wujw39
u8qs37wujw39
сегодня в 06:31
Надо отменять эту дрянь, а не поправлять
112910415
112910415
сегодня в 04:41
постепенно растает, как утренний туман
протон
протон
сегодня в 01:32
Дмитрий Свищев, живущий по законам РФ:
Имеет ряд объектов недвижимости: земельный участок, 3900 м².; жилой дом, 29.3 м².; квартиру 120.2 м². На жену записано три земельных участка 3570 м², 3680 м², 3900 м², жилой дом, 29.3 м² и пять квартир: 71.7 м², 120.2 м², 71.7 м², 71.7 м², 71.7 м². На детей записано три квартиры 120.2 м² каждая.

Умные люди плевать хотели на Fan ID и на советы депутата Свищева.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 00:04
Подскажите, что такое АСИ? Я как-то упустил момент, когда эту аббревиатуру стали использовать люди всех возрастов на каждом шагу.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:03

Надо изучить, проконсультироваться, изучить мнения...
ABir
ABir
вчера в 23:45
Не следует в этом вопросе прикрываться именем нашего Президента, надо самостоятельно делать свою работу по законам и по совести
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:43
Думаю много ещё будет изменений
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