Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв высказался на тему поправок к закону о Fan ID.
Применение карты болельщика только на матчах повышенной категории опасности? Это предложение принадлежит агентству стратегических инициатив. У нас есть поручение президента разработать нормы для упрощения процедуры получения карты болельщика детьми и людьми с ограниченными возможностями. Агентство сейчас разрабатывает новые правила получения Fan ID. В наш комитет эти предложения даже не поступали. Сами предложения по упрощению процедуры получения интересные. Их ещё надо внимательно изучить и проконсультироваться с ведомствами, которые ответственны за реализацию этой программы. Нужно услышать мнения Министерства спорта, Министерства цифрового развития и болельщиков.
Наверное есть смысл подумать и о льготах определенной категории болельщиков, тех же детей и инвалидов; по данным карты всё видно кто есть кто и без дополнительных вопросов предоставьте детям и инвалидам лучшие места, скидки им и сопровождающим, в эту же категорию, наверное есть смысл и внести других болельщиков - спортсменов, волонтёров и т.д. Тогда Fan ID будет более качественным и направлен не только на "воспитательные" меры.
Наверное есть смысл подумать и о льготах определенной категории болельщиков, тех же детей и инвалидов; по данным карты всё видно кто есть кто и без дополнительных вопросов предоставьте детям и инвалидам лучшие места, скидки им и сопровождающим, в эту же категорию, наверное есть смысл и внести других болельщиков - спортсменов, волонтёров и т.д. Тогда Fan ID будет более качественным и направлен не только на "воспитательные" меры.
Имеет ряд объектов недвижимости: земельный участок, 3900 м².; жилой дом, 29.3 м².; квартиру 120.2 м². На жену записано три земельных участка 3570 м², 3680 м², 3900 м², жилой дом, 29.3 м² и пять квартир: 71.7 м², 120.2 м², 71.7 м², 71.7 м², 71.7 м². На детей записано три квартиры 120.2 м² каждая.
Умные люди плевать хотели на Fan ID и на советы депутата Свищева.
Имеет ряд объектов недвижимости: земельный участок, 3900 м².; жилой дом, 29.3 м².; квартиру 120.2 м². На жену записано три земельных участка 3570 м², 3680 м², 3900 м², жилой дом, 29.3 м² и пять квартир: 71.7 м², 120.2 м², 71.7 м², 71.7 м², 71.7 м². На детей записано три квартиры 120.2 м² каждая.
Умные люди плевать хотели на Fan ID и на советы депутата Свищева.
Надо изучить, проконсультироваться, изучить мнения...
Надо изучить, проконсультироваться, изучить мнения...