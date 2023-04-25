В Госдуме отреагировали на предложения АСИ по поправкам в закон о Fan ID

Депутат Государственной Думы высказался на тему поправок к закону о Fan ID.

Применение карты болельщика только на матчах повышенной категории опасности? Это предложение принадлежит агентству стратегических инициатив. У нас есть поручение президента разработать нормы для упрощения процедуры получения карты болельщика детьми и людьми с ограниченными возможностями. Агентство сейчас разрабатывает новые правила получения Fan ID. В наш комитет эти предложения даже не поступали. Сами предложения по упрощению процедуры получения интересные. Их ещё надо внимательно изучить и проконсультироваться с ведомствами, которые ответственны за реализацию этой программы. Нужно услышать мнения Министерства спорта, Министерства цифрового развития и болельщиков.