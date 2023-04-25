Матч женской команды «Кёльна» посетили почти 40 000 фанатов. Это рекорд

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вчера, 09:03

38 365 зрителей посетили матч женской команды «Кёльна», что является историческим рекордом немецкой лиги.

Дело в том, что клуб предоставил женщинам такие же возможности, как и мужчинам, в плане организации и маркетинга. Встреча проходила на арене, которая вмещает 50 000 зрителей, где выступает и мужская команда «Кёльна».

Кроме того, перед началом встречи была шоу-программа.