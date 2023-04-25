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Матч женской команды «Кёльна» посетили почти 40 000 фанатов. Это рекорд

вчера, 09:03

38 365 зрителей посетили матч женской команды «Кёльна», что является историческим рекордом немецкой лиги.

Дело в том, что клуб предоставил женщинам такие же возможности, как и мужчинам, в плане организации и маркетинга. Встреча проходила на арене, которая вмещает 50 000 зрителей, где выступает и мужская команда «Кёльна».

Кроме того, перед началом встречи была шоу-программа.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:36
Олег, доброго вечера! У меня был приятель, так он инфляцию измерял количеством бутылок водки, которые он мог купить на свою зарплату. Скажу тебе, что метод весьма неплохой.
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:44
А ещё, доллар стоил 60 копеек, а чек ВТБ - 80 копеек !)
Напрасный труд
Напрасный труд ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:30, ред.
За 1800 рублей я и матч "Сборная Рая"-"Сборная Ада" смотреть не пойду.Ну а если сравнивать с самым поздним благополучным периодом "застоя",то 80 копеек смело можно приравнивать к нынешним 80 рублям.А если ранне-брежневские,то и к 800 рублям ныне.А можно точнее считать по нормальной цене-коробок(полновесный,а не как ныне-75 процентов от числа советского)спичек-1 копейка.Сейчас ни копейки нет,и коробок стоит столько,сколько продавец захочет.В магазине посмотрел в одном :35 рублей! Как говорил А.Райкин-"Это бу-у-удит,это бу-у-у-дит!". Больше в 350 раз.Подозреваю,что Росгосстат выводит среднюю по стране по "индексу коробка спичек",только что-то про среднюю зарплату в 63000 рублей в провинции немногие слышали.
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:50
Дня доброго Владимир!
Арифметика проста):
80 : 16 (булка хлеба из муки 2 сорта. "серая") = 5 буханок,
1800 : (35-42 руб.) = 51-43 буханки.
Как говорится:
- Почувствуй разницу...
cska1948
cska1948 ответ n9czm4tf4jen (раскрыть)
вчера в 11:02, ред.
Только что посмотрел стоимость билетов на матч Спартак - Ростов 29.04. 23 г. Цена от 1800 до 27500 рублей. Думаю, вы не станете утверждать что сегодняшние 1800 рублей равны советским 80 копейкам.
Elliada
Elliada ответ h22ag24cpf7p (раскрыть)
вчера в 11:02
Это же Европа. Скорее всего, там были украинская группа мужики на каблуках
n9czm4tf4jen
n9czm4tf4jen ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:16
Вы ещё скажите, что сейчас пару раз на футбол не сходить и на эти деньги в советское время можно было машину купить.
Вы приводите очень не корректное сравнение разных эпох.
А ещё больше меня удивляют люди, которые здесь рассказывали, что когда гуляют пропивают десятки, а то и сотни тысяч рублей, а потом говорят, что не могут заплатить 300 рублей за канал "матч премьер" в месяц, типа дорого очень.

Ну, а если прикидывать в среднем по зарплатам в союзе и сейчас, то примерно то на то и выходит.
alexgurzan
alexgurzan ответ h22ag24cpf7p (раскрыть)
вчера в 09:58
.
h22ag24cpf7p
h22ag24cpf7p
вчера в 09:54
Весь матч на трибунах дамочек развлекала группа поддержки женской команды «Кёльна».

cska1948
cska1948 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 09:40
В СССР на футбол ходило много народу потому, что футбол был более доступен чем сейчас. Билет в Лужники стоил 80 коп. и 1р.20 коп., плюс 10 коп. на метро и 25 коп. на бутылку пива. А теперь посчитайте, во сколько тысяч рублей обходится поход на футбол сегодня.
zmcr765dt7jn
zmcr765dt7jn
вчера в 09:25
Может просто девки в Кёльне симпотные
Напрасный труд
Напрасный труд ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 09:14
В таких случаях либералы говорят: "В СССР на футбол ходило много народа,потому что других развлечений не было".
Может ,у этих теплей на трибунах,чем дома???
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:12
Они просто знали,сколько там оперированный и с детства болеют за своих,невзирая на смену пола.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:06
В РПЛ на топовые матчи ходит меньше
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