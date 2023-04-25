Матч женской команды «Кёльна» посетили почти 40 000 фанатов. Это рекорд

38 365 зрителей посетили матч женской команды «Кёльна», что является историческим рекордом немецкой лиги.
Дело в том, что клуб предоставил женщинам такие же возможности, как и мужчинам, в плане организации и маркетинга. Встреча проходила на арене, которая вмещает 50 000 зрителей, где выступает и мужская команда «Кёльна».
Кроме того, перед началом встречи была шоу-программа.
Вы приводите очень не корректное сравнение разных эпох.
А ещё больше меня удивляют люди, которые здесь рассказывали, что когда гуляют пропивают десятки, а то и сотни тысяч рублей, а потом говорят, что не могут заплатить 300 рублей за канал "матч премьер" в месяц, типа дорого очень.
Ну, а если прикидывать в среднем по зарплатам в союзе и сейчас, то примерно то на то и выходит.
Вы приводите очень не корректное сравнение разных эпох.
А ещё больше меня удивляют люди, которые здесь рассказывали, что когда гуляют пропивают десятки, а то и сотни тысяч рублей, а потом говорят, что не могут заплатить 300 рублей за канал "матч премьер" в месяц, типа дорого очень.
Ну, а если прикидывать в среднем по зарплатам в союзе и сейчас, то примерно то на то и выходит.