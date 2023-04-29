Обляков впервые в карьере оформил дубль в РПЛ

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вчера, 18:46

Полузащитник ЦСКА забил 2 гола в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (3:1).

Таким образом, Обляков, проводящий свой самый результативный сезон в карьере (7 голов и 4 голевые передачи в РПЛ ), впервые в карьере оформил дубль в чемпионате.