Обляков впервые в карьере оформил дубль в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков забил 2 гола в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (3:1).
Таким образом, Обляков, проводящий свой самый результативный сезон в карьере (7 голов и 4 голевые передачи в РПЛ), впервые в карьере оформил дубль в чемпионате.
Кроме того, Константин Кучаев впервые в карьере отдал две результативные передачи в матче РПЛ, в последних пяти матчах у него четыре ассиста.
И хоккейный ЦСКА порадовал победой в кубке Гагарина....молодцы!!!!!!😄👍
И хоккейный ЦСКА порадовал победой в кубке Гагарина....молодцы!!!!!!😄👍
М О Л О Д Ц Ы.
М О Л О Д Ц Ы.