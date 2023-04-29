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Обляков впервые в карьере оформил дубль в РПЛ

вчера, 18:46
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков забил 2 гола в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (3:1).

Таким образом, Обляков, проводящий свой самый результативный сезон в карьере (7 голов и 4 голевые передачи в РПЛ), впервые в карьере оформил дубль в чемпионате.

Кроме того, Константин Кучаев впервые в карьере отдал две результативные передачи в матче РПЛ, в последних пяти матчах у него четыре ассиста.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:07
Да, расстарались хоккеисты ЦСКА, такой подарок на 100 лет со дня основания спортивного клуба ЦСКА.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:56
И Иван Обляков сегодня порадовал дублем.....
И хоккейный ЦСКА порадовал победой в кубке Гагарина....молодцы!!!!!!😄👍
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:32
Умный футболист. Называл его раньше так и он доказывает это. Говорил, что ему в физике бы добавить цены бы не было, хотя физически сильные игроки умом не отличаются). Гончара критиковали, что он его ставил в стартовый состав помню. Так что раскрывал его он.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:19
А хоккеисты ЦСКА еще и Кубок Гагарина взяли!!!! Ура!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:53
Ивану и Косте дальнейшего прогресса.
М О Л О Д Ц Ы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:47
С чем мы футболиста поздравляем и желаем дальнейших успехов
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