«Челси» проиграл все 5 матчей после возвращения Лэмпарда

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вчера, 08:59

«Челси» не сумел выиграть ни одной встречи после возвращения .

Специалист временно возглавил команду в начале апреля. Под его руководством «синие» провели 5 игр, потерпев во всех поражения. Коллектив уступил в АПЛ «Вулверхэмптону» (0:1), «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:2), а также дважды в Лиге чемпионов «Реалу» (0:2, 0:2).

Ранее наставник стал первым в истории лондонцев тренером, проигравшим стартовые четыре поединка после назначения.

Клуб после 32 проведённых матчей занимает 11-е место в чемпионате Англии с 39 очками.