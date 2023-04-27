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«Челси» проиграл все 5 матчей после возвращения Лэмпарда

вчера, 08:59

«Челси» не сумел выиграть ни одной встречи после возвращения Фрэнка Лэмпарда.

Специалист временно возглавил команду в начале апреля. Под его руководством «синие» провели 5 игр, потерпев во всех поражения. Коллектив уступил в АПЛ «Вулверхэмптону» (0:1), «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:2), а также дважды в Лиге чемпионов «Реалу» (0:2, 0:2).

Ранее наставник стал первым в истории лондонцев тренером, проигравшим стартовые четыре поединка после назначения.

Клуб после 32 проведённых матчей занимает 11-е место в чемпионате Англии с 39 очками.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:51
Да уж, сейчас ситуация у Лэмпарда не очень, такое никому не пожелаешь, ну не получается и всё, какая-то черная полоса. Портит себе репутацию тренера, надо бы уже сейчас уходить, а то потом уже никуда не возьмут, будут бояться его неудачный опыт. Кому-то суждено быть тренером, а кому-то ещё рано. Нужно уже ждать Почеттино, там должна быть перезагрузка.
allemz
allemz
вчера в 12:29, ред.
Уже пятый матч.
Супер Френки стремится к супер "рекордам")))
протон
протон
вчера в 11:10
Эффект Лэмпарда. Такой молодой тренер, а уже какие рекорды ставит.
А ведь когда-то Лэмпард казался молодым талантливым тренером, а Челси при нем в первый сезон даже в атаку играл и местами был симпатичный. Просто кошмар как он так деградировал до труса без идей в атаке, что ставит вингерами Канте с Галлахером и 5 ЦЗ против Брентфорда.
Затмить Поттера это нужно умудриться. После таких результатов и отрезка в Эвертоне Лэмпард однозначно будет фигурировать во всех топ 5 худших тренеров в истории АПЛ.В одной компании с Де Буром, Сантини и Грэмом Сунесом.
c62xaajjqr8j
c62xaajjqr8j
вчера в 10:53
Итог печальный, срочно просите Абрамовича.....
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:04
Умирать не хотят на поле это есть.
qw5u69xxcd8e
qw5u69xxcd8e
вчера в 09:44
Надолго интересно хватит терпения у руководства Челси
Giovanny
Giovanny
вчера в 09:23
Физрук работает.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 09:07
Боули, Боули, Боули...
uekr885v3deb
uekr885v3deb
вчера в 09:02
Где-то далеко взахлёб хохочет Абраша
shlomo
shlomo
вчера в 09:02
Скорей бы этот сезон для Челси уже бы закончился... полный развал команды.
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