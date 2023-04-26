«Астон Вилла» сравнялась по числу побед в АПЛ с начала ноября с «Арсеналом»

«Астон Вилла» обыграла «Фулхэм» в матче 33-го тура АПЛ (1:0).
Единственный гол на 21-й минуте встречи забил защитник Тайрон Мингс.
«Львы» с момента первой игры нынешнего наставника команды Унаи Эмери (6 ноября) одержали победу в чемпионате 13 раз. Столько же за этот период у лидера турнира — «Арсенала». Также бирмингемцы за это время набрали всего на 2 очка меньше, чем «канониры» — 42. В последних 10 матчах «вилланы» набрали 26 баллов из 30 возможных.
«Астон Вилла» занимает 5-е место в Английской Премьер-Лиге, имея в активе 54 пункта. У идущего на 1-й строчке «Арсенала» 75 очков после 32 матчей.
дуболому - игрочишке дзюбе и всем таким же привет от Унаи
дуболому - игрочишке дзюбе и всем таким же привет от Унаи
АВ до ЛЧ вряд ли до тянет им бы просто за еврокубки зацепиться.
АВ до ЛЧ вряд ли до тянет им бы просто за еврокубки зацепиться.