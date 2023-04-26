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«Астон Вилла» сравнялась по числу побед в АПЛ с начала ноября с «Арсеналом»

сегодня, 00:59

«Астон Вилла» обыграла «Фулхэм» в матче 33-го тура АПЛ (1:0).

Единственный гол на 21-й минуте встречи забил защитник Тайрон Мингс.

«Львы» с момента первой игры нынешнего наставника команды Унаи Эмери (6 ноября) одержали победу в чемпионате 13 раз. Столько же за этот период у лидера турнира — «Арсенала». Также бирмингемцы за это время набрали всего на 2 очка меньше, чем «канониры» — 42. В последних 10 матчах «вилланы» набрали 26 баллов из 30 возможных.

«Астон Вилла» занимает 5-е место в Английской Премьер-Лиге, имея в активе 54 пункта. У идущего на 1-й строчке «Арсенала» 75 очков после 32 матчей.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 18:18
отличная работа Эмери, респект и успехов в дальнейшем с легендарной АВ!
дуболому - игрочишке дзюбе и всем таким же привет от Унаи
fnq3a2ca9ytw
fnq3a2ca9ytw
сегодня в 08:32
Вилла просто крейсерский ход набрала по весне
x2v4v9tdnheh
x2v4v9tdnheh
сегодня в 07:36
Эмери молодец,держит марку
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:31
Эмери ТОП. Только в Спартаке его не разглядели....(
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:03
Красавчики, надеюсь они будут играть в Лиге Чемпионов в следующем году, что конечно очень трудно для них будет. У Ньюкасла 2 игры в запасе, у Ман Ю 3игры, но всё может быть.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:02
На это можно ответить только так у Унаи Эмери действительно получилось создать команду Львов. И им осталось провести 5 туров до завершения чемпионата в которых им нужно показать положительный результат. А играть им придётся с прямыми конкурентами в борьбе за место в еврокубках: Манчестер Юнайтед, Вулверхэмптон, Тоттенхэм, Ливерпуль и с Брайтаном. Так что удачи команде Астон Вилла в оставшихся матчах.
m5a9ekc4prha
m5a9ekc4prha
сегодня в 07:01
На данный момент Арсенал опережает АВ на 21 очко имея матч в запасе.
АВ до ЛЧ вряд ли до тянет им бы просто за еврокубки зацепиться.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:31
Вот тебе и "тренеришко"....;)))))... удачи в следующих матчах!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ swed27 (раскрыть)
сегодня в 06:22
...а Дзюба- один из лучших мотиваторов. Поставил тренеришку на победный путь 🤣...
swed27
swed27
сегодня в 03:01
Эмери - один из лучших наставников 21 века
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:05
Игра команды Эмери впечатляет , они уже находятся в зоне ЕК.
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