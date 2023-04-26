«Астон Вилла» сравнялась по числу побед в АПЛ с начала ноября с «Арсеналом»

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сегодня, 00:59

«Астон Вилла» обыграла «Фулхэм» в матче 33-го тура АПЛ (1:0).

Единственный гол на 21-й минуте встречи забил защитник Тайрон Мингс.

«Львы» с момента первой игры нынешнего наставника команды (6 ноября) одержали победу в чемпионате 13 раз. Столько же за этот период у лидера турнира — «Арсенала». Также бирмингемцы за это время набрали всего на 2 очка меньше, чем «канониры» — 42. В последних 10 матчах «вилланы» набрали 26 баллов из 30 возможных.

«Астон Вилла» занимает 5-е место в Английской Премьер-Лиге, имея в активе 54 пункта. У идущего на 1-й строчке «Арсенала» 75 очков после 32 матчей.