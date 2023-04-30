Клубы Серии А претендуют на защитника «Атлетико»

«Милан» и «Ювентус» планируют приобрести защитника «Атлетико» Хосе Хименеса.
Контракт футболиста с клубом из Мадрида действует до 2025 года. Стоимость возможного перехода оценивается в 50 миллионов евро.
«Милан» и «Ювентус» планируют приобрести защитника «Атлетико» Хосе Хименеса.
Контракт футболиста с клубом из Мадрида действует до 2025 года. Стоимость возможного перехода оценивается в 50 миллионов евро.
Ну что ж, закрыть гештальт не удалось. Буду пробовать вновь, но не раньше осени. А пока беру "на попечение" группу без призов.
Ну что ж, закрыть гештальт не удалось. Буду пробовать вновь, но не раньше осени. А пока беру "на попечение" группу без призов.