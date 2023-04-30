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Клубы Серии А претендуют на защитника «Атлетико»

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Рaтмир
Рaтмир
вчера в 11:09
А его могут и не продать... хотя много может что измениться к лету.
agent_Smith.
agent_Smith. ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 10:56
Добрый день!
Ну что ж, закрыть гештальт не удалось. Буду пробовать вновь, но не раньше осени. А пока беру "на попечение" группу без призов.
Гость
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