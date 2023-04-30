У стадиона «Спартака» может появиться новое название

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможной смене названия домашнего стадиона москвичей «Открытие Арена».

Контракт действительно в определенный момент закончится. Есть варианты по новому названию. Давайте, пока действует текущее соглашение, конкретизировать не будем.

Возможно, уже в этом году брендирование стадиона может быть другим.