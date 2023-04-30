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У стадиона «Спартака» может появиться новое название

вчера, 11:14

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможной смене названия домашнего стадиона москвичей «Открытие Арена».

Контракт действительно в определенный момент закончится. Есть варианты по новому названию. Давайте, пока действует текущее соглашение, конкретизировать не будем.

Возможно, уже в этом году брендирование стадиона может быть другим.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 21:15
Свиньон Арена в Тушино !!!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:53, ред.
Если всё же решатся переименовать, хотелось бы напомнить руководителям команды слова профессора Серебрякова из "Дяди Вани" А.П.Чехова: "Дело надо делать, господа". Можно подумать, что если переименуют, дела у футбольной команды пойдут на лад.
Большая просьба успокоиться. Хочу возможным новаторам напомнить, что в России ничего не изменилось после того, как снесли памятник Ф.Э.Дзержинскому на известной площади у известного здания. Несмотря на ваши "благие" намерения .
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:00
Новость из ничего.
Misten
Misten
вчера в 17:49
    valt134
    valt134
    вчера в 17:30
    Писец… Дурдом»Ромашка», группа «Ёлочка «…
    valt134
    valt134
    вчера в 17:28
    Ну и ЧО??? Сразу Чемпионами станут???
    pomor45
    pomor45
    вчера в 17:26
    КОЛИЗЕЙ - арена гладиаторов.
    29081985
    29081985
    вчера в 17:19
      d6pry5y4wzpg
      d6pry5y4wzpg
      вчера в 17:00, ред.
      Аоена смеха С. С-спартаковская.
      Nasdfgtrec3333333
      Nasdfgtrec3333333
      вчера в 16:57
      " 00 "
      самое понятное название на всех языках мира !
      True Story
      True Story
      вчера в 16:37
      Позор арена
      Пеппа стэдиум
      Посмешище парк
      isamsn
      isamsn
      вчера в 16:34
      по европейски "schweinearena"
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 16:19
      Старое название останется в народе
      Сп62
      Сп62 ответ Дима Логинов (раскрыть)
      вчера в 16:08
      По-моему, она своего веского слова ещё не сказала. Будем ждать.
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      вчера в 16:05
      Вот сейчас и проверим, как в Спартаке прислушиваются к Зареме :)
      морозз
      морозз
      вчера в 15:56
      Свино - Спартак - Чемпион - Арена
      Бомж - Арена - имени Матвиенко /56 млр бюджетных денег /
      Конская - Арена - имени Пржевальского
      Состав - Тупик - Шпалы - Арена
      Ветер23
      Ветер23
      вчера в 15:39
      Свиноферма
      ПРОСТО ЮЛИЙ
      ПРОСТО ЮЛИЙ
      вчера в 15:29
      Дельфинарий....
      p96bbrnayu7b
      p96bbrnayu7b
      вчера в 15:25
      Арена несбывшихся мечтаний.
      морозз
      морозз
      вчера в 15:03
      Есть Бомж - Арена, есть Табун - Арена и теперь будет Спартак - Арена, хорошо звучит! Ну Питер ещё может переименовать Бомж - Арену в Миллер - Газ - Бомж - Арену! А кони вместо Табун - Арена в Переправа - Табун - Выстрел - Арена!
      А новую Хоккейную Арену между пр. Космонавтов и Гагарина назвать Космическая - Бомж - Арена!
      lotsman
      lotsman
      вчера в 14:43, ред.
      Тут говорили что, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Вот и назовите его "Спартак Арена". И болельщикам будет приятно ехать на матч не на какое то Открытие (на Открывашку), а на стадион "Спартак", болеть за свой "Спартак". Это моё мнение. Хотя, стадион ваш, вам виднее, что лучше - Открывашка, Закрывашка или Спартак.
      Сп62
      Сп62
      вчера в 14:33, ред.
        протон
        протон
        вчера в 13:34
        Альфа-банк в свое время хотел купить банк Открытие и все что с ним связано - дочерние банки Бинбанк и Траст, стадион Спартака и сам Спартак, тем более, чем владелец Альфа-банка Петр Авен - болельщик красно-белых уже пытался купить банк Открытие, но государство продало его банку ВТБ. Банк ВТБ находится под санкциями, к тому же они - официальный спонсор Динамо, так что налицо конфликт интересов. Вполне вероятно, что банк ВТБ все-таки перепродаст банк Открытие, дочерние структуры и стадион Спартака Альфа-банку. Будет арена Альфа.
        Александр V
        Александр V ответ Jocket (раскрыть)
        вчера в 13:33, ред.
        Гранд СоСвиньон Резёрвд )
        Jocket
        Jocket
        вчера в 13:26
        Удачным будет название "Гранд Свиньон"
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик
        вчера в 13:24
        Лузер Арена
        Храневец
        Храневец
        вчера в 13:18
        Старостин Гранд Арена !
        lotsman
        lotsman
        вчера в 13:11
        Самое оптимальное название - "Спартак Арена".
        adekvat
        adekvat ответ qxvndqj8747k (раскрыть)
        вчера в 13:00
        Вовремя бабу с этого корабля убрали.
        Palgrist
        Palgrist
        вчера в 12:54
        Вряд ли это поможет спартаку.
        Гость
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