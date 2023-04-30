У стадиона «Спартака» может появиться новое название

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможной смене названия домашнего стадиона москвичей «Открытие Арена».
Контракт действительно в определенный момент закончится. Есть варианты по новому названию. Давайте, пока действует текущее соглашение, конкретизировать не будем.
Возможно, уже в этом году брендирование стадиона может быть другим.
Большая просьба успокоиться. Хочу возможным новаторам напомнить, что в России ничего не изменилось после того, как снесли памятник Ф.Э.Дзержинскому на известной площади у известного здания. Несмотря на ваши "благие" намерения .
Большая просьба успокоиться. Хочу возможным новаторам напомнить, что в России ничего не изменилось после того, как снесли памятник Ф.Э.Дзержинскому на известной площади у известного здания. Несмотря на ваши "благие" намерения .
самое понятное название на всех языках мира !
самое понятное название на всех языках мира !
Пеппа стэдиум
Посмешище парк
Пеппа стэдиум
Посмешище парк
Бомж - Арена - имени Матвиенко /56 млр бюджетных денег /
Конская - Арена - имени Пржевальского
Состав - Тупик - Шпалы - Арена
Бомж - Арена - имени Матвиенко /56 млр бюджетных денег /
Конская - Арена - имени Пржевальского
Состав - Тупик - Шпалы - Арена
А новую Хоккейную Арену между пр. Космонавтов и Гагарина назвать Космическая - Бомж - Арена!
А новую Хоккейную Арену между пр. Космонавтов и Гагарина назвать Космическая - Бомж - Арена!