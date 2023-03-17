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В «Спартаке» отреагировали на информацию о встрече с судейским корпусом

вчера, 11:59

Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал появившуюся ранее информацию о встрече тренерского штаба команды во главе с Гильермо Абаскалем с представителями судейского корпуса — главой департамента судейства Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.

Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога — пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса.

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Все комментарии
yb3skbfw6v8a
yb3skbfw6v8a
вчера в 18:42
Все и всё прекрасно понимают! И люди футбольные, и околофутбольные, и те, кто далек от футбола! Если бы только футбол был поражен этим вирусом!? Народ то не глупый, хотя его таковым считают!
А эти встречи как мертвому припарка или примочка! Завтра всё встанет на свои места!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:54
Нам то зачем эта информация??
Такие "встречи" громкости не любят...
Согласен..пора наверно "промотивировать" лояльность...но во всеуслышание то зачем??
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:45
Перед встречей соперники обменяются атрибутикой, судьи подарят свисток, а спартачи чемоданчик.
альсато
альсато ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:51
ДА!!!)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:10
"Спартак" внёс эти встречи в план обязательных ежегодных организационных мероприятий???
makkie
makkie
вчера в 12:43
Достаточно того, чтобы остальные клубы РПЛ судили так же, как Зенит.
Большего и не нужно!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:17
После одной из таких встреч Спартаку сразу попёрло.
Лишь бы не разодрались с Мешковым ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:06
Во избежание кривотолков этот диалог должен быть предельно открытым!
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