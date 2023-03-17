В «Спартаке» отреагировали на информацию о встрече с судейским корпусом

Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал появившуюся ранее информацию о встрече тренерского штаба команды во главе с Гильермо Абаскалем с представителями судейского корпуса — главой департамента судейства Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.
Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога — пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса.
А эти встречи как мертвому припарка или примочка! Завтра всё встанет на свои места!
А эти встречи как мертвому припарка или примочка! Завтра всё встанет на свои места!
Такие "встречи" громкости не любят...
Согласен..пора наверно "промотивировать" лояльность...но во всеуслышание то зачем??
Такие "встречи" громкости не любят...
Согласен..пора наверно "промотивировать" лояльность...но во всеуслышание то зачем??
Большего и не нужно!
Большего и не нужно!
Лишь бы не разодрались с Мешковым ...
Лишь бы не разодрались с Мешковым ...