Гильермо Абаскаль и его избранница расписались в Москве

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и его избранница Алехандра расписались. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».
Гильермо Абаскаль и Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь. Желаем молодоженам любви, взаимопонимания и семейного счастья!
Рыжий вообще за уважал. В эти времена и в Москве. Всего хорошего. Ну как полагается.
Жена молодец. Часто у иностранных тренеров или игроков семья тянет обратно. Сразу вспоминаются Каррера и Жиго. А тут, надеюсь останутся еще на пару лет хотя бы.
Свадьба в нашей стране - это бесценный опыт.
Рыжий вообще за уважал. В эти времена и в Москве. Всего хорошего. Ну как полагается.
Жена молодец. Часто у иностранных тренеров или игроков семья тянет обратно. Сразу вспоминаются Каррера и Жиго. А тут, надеюсь останутся еще на пару лет хотя бы.
Свадьба в нашей стране - это бесценный опыт.
Хотя рыжим можно всё!)
Семейного благополучия!
Хотя рыжим можно всё!)
Семейного благополучия!