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Гильермо Абаскаль и его избранница расписались в Москве

вчера, 20:49

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и его избранница Алехандра расписались. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

Гильермо Абаскаль и Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь. Желаем молодоженам любви, взаимопонимания и семейного счастья!

Гильермо Абаскаль и его избранница расписались в Москве

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 13:06
Платить деньги можно, а паспорта нет? Что-то не стыкуется в этой философии.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 09:39
Этим пусть выдаёт "правительство в изгнании".Кто там у них лидер,Гарик Каспарян,что-ли? Вот пусть он и выдаёт.У него герб-чернопольная пешка в короне.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 09:37
РылоЙ не вышли! Лулу дружит с Вовой,а испанские боррмалели-нет!
Сп62
Сп62
сегодня в 07:53
Обоим срочно российское гражданство. Чем мы хуже бразильцев?
memphis
memphis
сегодня в 07:06
А паспорта?))
112910415
112910415
сегодня в 04:53
любви, радости и побед !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:56
Поздравляю от всей души ! И если кто назовёт Абаскаля европед........ком ,будет иметь дело со мной ! )
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:47
Совет да любовь,тем более что вскоре появившийся ребёнок будет официально иметь старорежимных маму и папу.Тут им большой плюс...и пожелание победы над "Зенитом",хоть это будет и не в пользу ЦСКА.Но ради новой семьи нормальных людей можно пожелать.
Rupertt
Rupertt
вчера в 21:35
Главное, что он счастлива с ним, смотришь на неё и думаешь, это была ее мечта жить в России.
протон
протон
вчера в 21:08
Совет, мир да любовь!
Рыжий вообще за уважал. В эти времена и в Москве. Всего хорошего. Ну как полагается.
Жена молодец. Часто у иностранных тренеров или игроков семья тянет обратно. Сразу вспоминаются Каррера и Жиго. А тут, надеюсь останутся еще на пару лет хотя бы.
Свадьба в нашей стране - это бесценный опыт.
shlomo
shlomo
вчера в 21:06
Оригинальный ход... даже немного неожиданно. Всего самого наилучшего !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:58
Смелый малый - подарил жёлтые цветы!
Хотя рыжим можно всё!)
Семейного благополучия!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:52
Поздравления и совет да любовь!
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