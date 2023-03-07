На стадионе «Шинника» приостановили проведение матчей

Комиссия ФНЛ временно приостановила проведение матчей на стадионе «Шинник». Об этом сообщает официальный сайт ярославского клуба:

Футбольный клуб «Шинник» информирует о том, что 7 марта 2023 года комиссия ФНЛ по оценке качества футбольных полей для проведения матчей Первенства по футболу на основании акта инструментальной оценки футбольного поля временно приостановила проведение матчей соревнований на стадионе «Шинник» в связи с несоответствием футбольного поля критерию Стандарта РФС «травяное покрытие».

В настоящий момент Клубом проводятся оперативные мероприятия по определению места проведения матча 22 тура Первой лиги сезона 2022-2023 годов «Шинник» г. Ярославль – «Енисей» г. Красноярск и подготовки необходимых документов для проведения матча на резервном стадионе.

О месте проведения матча Клуб проинформирует дополнительно.