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«Тулуза» выиграла Кубок Франции, разгромив в финале «Нант»

сегодня, 00:04
НантЛоготип футбольный клуб Нант1 : 5Логотип футбольный клуб ТулузаТулузаМатч завершен

«Тулуза» обыграла «Нант» (5:1) и стала обладателем Кубка Франции.

На 4-й минуте первый гол в игре забил защитник «Тулузы» Логан Коста. На 10-й минуте Коста оформил дубль. На 23-й минуте нападающий «Тулузы» Тис Даллинга довёл счёт до разгромного, а на 31-й минуте Даллинга оформил дубль. На 75-й минуте полузащитник «Нанта» Людовик Блас реализовал пенальти. На 79-й минуте форвард «Тулузы» Закария Абухлал поставил точку в матче.

На пути к финалу «Тулуза» обыграла «Ланьон» (7:1), «Аяччо» (2:0), «Реймс» (3:1), «Родез» (6:1) и «Анси» (2:1).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Тулуза»
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 13:40
Пока адепты из комментариев отвергают современные технологии Тулуза вышла в еврокубки, используя все статистические метрики по игрокам, а вы продолжайте и дальше отвергать статистику. Ноунемймы из голландского, французского и норвежского чемпионатов обладатели Кубка Франции :) Интересно как это будет с Миланом в дальнейшем работать, поможет ли на более высоком уровне или это пока механизм для оздоровления аутсайдеров или середняков
Брулин
Брулин
сегодня в 10:57
Героем матча стал малоизвестный 22-летний защитник из Кабо-Верде, у которого 1 полный матч в Лиге 1)
FenixSL
FenixSL
сегодня в 10:56
а Кубок вручили все равно карлику)
Elliada
Elliada
сегодня в 08:01
Поздравляю Тулузу с первым в её истории трофеем!!!!! Это первый сезон для Тулузы после возвращения из Лиги 2 и сразу трофей. Трофей, который позволяет выступить в Суперкубке Франции и ЛЕ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:01
Знал что Нант дно, но чтоб до такой степени!!! Зачем надо было в финал выходить!?
adekvat
adekvat
сегодня в 07:59
В чемпионате капец, зато какой ни какой титул взяли.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:59
Для кубкового финала счет до неприличия разгромный. С трофеем болельщиков Тулузы.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:41
Обычно в финале привык видеть игру равную, да и дополнительное время, счёт 1-1, 2-2, а тут просто разобрали, молодцы.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:40
Удивительно, что разгром получился ещё и в гостях к тому же.
xz9nkapu5dbm
xz9nkapu5dbm
сегодня в 06:03
В одну калитку раскатали.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:29
Первый трофей в истории для Тулузы.. Начало положено...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:44
С Заслуженной Победой Вас Тулузяне !)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:43
Разгром получился полнейший.Молодцы!!!
bb65bgxuzf9t
bb65bgxuzf9t
сегодня в 00:09
Давно Тулуза не брала трофеев, победа получилась довольно уверенная
drug01
drug01
сегодня в 00:07
С победой в Кубке! Тулуза молодец!
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