«Тулуза» выиграла Кубок Франции, разгромив в финале «Нант»

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сегодня, 00:04

«Тулуза» обыграла «Нант» (5:1) и стала обладателем Кубка Франции.

На 4-й минуте первый гол в игре забил защитник «Тулузы» Логан Коста. На 10-й минуте Коста оформил дубль. На 23-й минуте нападающий «Тулузы» Тис Даллинга довёл счёт до разгромного, а на 31-й минуте Даллинга оформил дубль. На 75-й минуте полузащитник «Нанта» Людовик Блас реализовал пенальти. На 79-й минуте форвард «Тулузы» Закария Абухлал поставил точку в матче.

На пути к финалу «Тулуза» обыграла «Ланьон» (7:1), «Аяччо» (2:0), «Реймс» (3:1), «Родез» (6:1) и «Анси» (2:1).