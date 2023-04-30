«Оренбург» минимально обыграл «Пари НН»

«Оренбург» выиграл у «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ (1:0).
Гол забил Степан Оганесян на 79-й минуте.
После матча «Оренбург» идет на 8-м месте (39 баллов), «Пари НН» занимает 13-ю позицию (22 пункта).
«Оренбург» выиграл у «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ (1:0).
Гол забил Степан Оганесян на 79-й минуте.
После матча «Оренбург» идет на 8-м месте (39 баллов), «Пари НН» занимает 13-ю позицию (22 пункта).
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