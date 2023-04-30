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«Оренбург» минимально обыграл «Пари НН»

вчера, 16:02
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Оренбург» выиграл у «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ (1:0).

Гол забил Степан Оганесян на 79-й минуте.

После матча «Оренбург» идет на 8-м месте (39 баллов), «Пари НН» занимает 13-ю позицию (22 пункта).

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Все комментарии
65ccx87sav2w
65ccx87sav2w
вчера в 17:24
Я думал тут голов побольше будет
Hauptman
Hauptman
вчера в 17:14
Минимальная победа тоже победа.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:54
Могли бы и подарить очки,братьям из Новгорода,они им важнее!!!!
протон
протон
вчера в 16:48
Молодцы Оренбург! Сделали подарок на день рождения городу Оренбург 280 лет сегодня!!! С праздником всех!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:20
Оренбург - огонь....
8 весенних игр - лишь 2 поражения...
По праву в 8-ке сильнейших....
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:17
Главное здесь Победа и плюс 3 очка в турнирную таблицу
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:17
Болельщиков Оренбурга с трудовой победой, тренер угадал с заменой.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:06
Оренбург просто удивляет всех.
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