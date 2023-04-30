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«Интер» вырвал победу в матче с «Лацио»

вчера, 15:29
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Интер» переиграл «Лацио» в матче 32-го тура Серии А (3:1).

Гости открыли счет на 30-й минуте, отличился Фелипе Андерсон. Лаутаро Мартинес на 78-й сравнял счет, на 83-й Робин Госенс обеспечил хозяевам преимущество. а на 90-й Мартинес оформил дубль.

После поединка «Интер» идет на 4-м месте (57 очков), «Лацио» расположился на 2-й строчке (61 балл).

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:58
У нас такие заманухи постоянно, особенно в моём Спартаке.
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:37
Это была замануха !))
f2bxe4xhn7ze
f2bxe4xhn7ze
вчера в 17:21
Интер сегодня был лучше, с победой!
протон
протон
вчера в 16:46
В Италии играют в футбол для ЗРИТЕЛЕЙ. На стадионе было 78 тысяч болельщиков!!! Никаких тебе паспортов.
Молодцы, с победой Интер Форца!!!
bquqcrur85ff
bquqcrur85ff
вчера в 16:02
Додавили в концовке, Интер с характером.
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:01
Да, но в начале напугал, а потом успокоил.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:58
Вырвал это когда отсавание противника в один мяч
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:51
С заслуженной Победой всех болельщиков Интера !
Шикарный матч выдали обе команды. Как говорится игра шла от ворот до ворот , где лучшими были хозяева поля . Как я и предсказывал , Интер одержал победу. Отдельно хочется выделить конечно же голеодора Интера, Лаутаро который мог забить и больше голов. Классно отыграл мне на удивление и Ромелу Лукаку, который сделал две голевые передачи . Вообщем сегодня на поле Интер был лучший и окончательный счёт на табло, тому яркое подтверждение .
dok66
dok66
вчера в 15:48
Интер конечно качает , но сегодня они были очень заряжены на победу . С победой !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:47
Мне больше бабка понравилась, которая воздушные поцелуи отправляла).
Брулин
Брулин
вчера в 15:34
Отличный матч! В этом сезоне итальянский футбол радует глаз.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:33
3:1 в пользу Наполи..
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