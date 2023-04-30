«Интер» вырвал победу в матче с «Лацио»

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вчера, 15:29

«Интер» переиграл «Лацио» в матче 32-го тура Серии А (3:1).

Гости открыли счет на 30-й минуте, отличился Фелипе Андерсон. Лаутаро Мартинес на 78-й сравнял счет, на 83-й Робин Госенс обеспечил хозяевам преимущество. а на 90-й Мартинес оформил дубль.

После поединка «Интер» идет на 4-м месте (57 очков), «Лацио» расположился на 2-й строчке (61 балл).