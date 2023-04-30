«Интер» вырвал победу в матче с «Лацио»

«Интер» переиграл «Лацио» в матче 32-го тура Серии А (3:1).
Гости открыли счет на 30-й минуте, отличился Фелипе Андерсон. Лаутаро Мартинес на 78-й сравнял счет, на 83-й Робин Госенс обеспечил хозяевам преимущество. а на 90-й Мартинес оформил дубль.
После поединка «Интер» идет на 4-м месте (57 очков), «Лацио» расположился на 2-й строчке (61 балл).
Шикарный матч выдали обе команды. Как говорится игра шла от ворот до ворот , где лучшими были хозяева поля . Как я и предсказывал , Интер одержал победу. Отдельно хочется выделить конечно же голеодора Интера, Лаутаро который мог забить и больше голов. Классно отыграл мне на удивление и Ромелу Лукаку, который сделал две голевые передачи . Вообщем сегодня на поле Интер был лучший и окончательный счёт на табло, тому яркое подтверждение .
Шикарный матч выдали обе команды. Как говорится игра шла от ворот до ворот , где лучшими были хозяева поля . Как я и предсказывал , Интер одержал победу. Отдельно хочется выделить конечно же голеодора Интера, Лаутаро который мог забить и больше голов. Классно отыграл мне на удивление и Ромелу Лукаку, который сделал две голевые передачи . Вообщем сегодня на поле Интер был лучший и окончательный счёт на табло, тому яркое подтверждение .