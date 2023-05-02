Игрок «Венеции» купил пиво на стадионе после покера в ворота «Модены»

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сегодня, 15:27

Нападающий «Венеции» бурно отпраздновал победу над «Моденой» (5:0) в Серии В.

Форвард оформил покер в этой встрече, а после окончания матча пошел к трибуне, за которой находился маленький прилавок, где продавали алкоголь. Похьянпало купил бокал пива, начав пить его под восторженные крики болельщиков.

Это уже не первый случай, когда нападающий делает подобное. В феврале этого года игрок отмечал победу с пивом на стадионе.