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Игрок «Венеции» купил пиво на стадионе после покера в ворота «Модены»

сегодня, 15:27
ВенецияЛоготип футбольный клуб Венеция5 : 0Логотип футбольный клуб МоденаМоденаМатч завершен

Нападающий «Венеции» Йоэль Похьянпало бурно отпраздновал победу над «Моденой» (5:0) в Серии В.

Форвард оформил покер в этой встрече, а после окончания матча пошел к трибуне, за которой находился маленький прилавок, где продавали алкоголь. Похьянпало купил бокал пива, начав пить его под восторженные крики болельщиков.

Это уже не первый случай, когда нападающий делает подобное. В феврале этого года игрок отмечал победу с пивом на стадионе.

Игрок «Венеции» купил пиво на стадионе после покера в ворота «Модены»

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Все комментарии
f47afdn4m5sw
f47afdn4m5sw
сегодня в 18:09
Не вижу криминала,у нас уверен пьют больше, просто никто не видит
Rupertt
Rupertt
сегодня в 17:28
У прессы уже нет новостей, как выставлять на показ, покупку пива после победы, это какое-то достижение? Если за каждого так писать, так и ленты новостей не хватит, каждый день кто-то выигрывает и выставляют историю как после победы своей команды он пошёл закупился пивком. Вот если бы он являлся его дальним родственником либо же хорошим знакомым, тогда за его покер можно и выпить, так уж и быть, порадоваться за человека.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:20
После покера вполне можно, да ещё и сигару закурить.
y77fah93r72q
y77fah93r72q
сегодня в 16:10
Во многих европейских чемпионатах выпить пару бокалов после игры это норма.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 15:54
Потому что ему на всё пох...ьянпало.
По виду и поведению похоже,что это финн,лишённый поездки из Лаппеенранту в Санкт -Петербург на выходные дни ,вследствие санкций.
memphis
memphis
сегодня в 15:37
Нормальный перформанс
Гость
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