Нападающий «Венеции» Йоэль Похьянпало бурно отпраздновал победу над «Моденой» (5:0) в Серии В.
Форвард оформил покер в этой встрече, а после окончания матча пошел к трибуне, за которой находился маленький прилавок, где продавали алкоголь. Похьянпало купил бокал пива, начав пить его под восторженные крики болельщиков.
Это уже не первый случай, когда нападающий делает подобное. В феврале этого года игрок отмечал победу с пивом на стадионе.
По виду и поведению похоже,что это финн,лишённый поездки из Лаппеенранту в Санкт -Петербург на выходные дни ,вследствие санкций.
По виду и поведению похоже,что это финн,лишённый поездки из Лаппеенранту в Санкт -Петербург на выходные дни ,вследствие санкций.