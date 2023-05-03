В «Алании» отреагировали на информацию о проблемах в случае выхода в РПЛ .

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев высказался об информации о том, что клуб может не получить лицензию из-за проблем со стадионом при выходе в РПЛ .

У нас нет такой информации, что клуб не может получить лицензию при выходе в РПЛ . Мы об этом пока не думаем. Стадион строим и надеемся, что у нас всё будет хорошо, слухи, конечно, всякие ходят. При получении лицензии у нас не должно возникнуть проблем.