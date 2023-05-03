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В «Алании» отреагировали на информацию о проблемах в случае выхода в РПЛ

сегодня, 12:59

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев высказался об информации о том, что клуб может не получить лицензию из-за проблем со стадионом при выходе в РПЛ.

У нас нет такой информации, что клуб не может получить лицензию при выходе в РПЛ. Мы об этом пока не думаем. Стадион строим и надеемся, что у нас всё будет хорошо, слухи, конечно, всякие ходят. При получении лицензии у нас не должно возникнуть проблем.

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Алания
Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:01
В «Алании» отреагировали на информацию о проблемах в случае выхода в РПЛ .
А что ещё должен был сказать генеральный директор Алании , конечно же ключевые слова, при получении лицензии... . А получат ли ???
Немного конкретики о ситуации со стадионом . Алания частный клуб, а стадион 🏟 является собственностью республики и никакого отношения он не имеет к частному клубу . У хозяев клуба Алании , сейчас в приоритете два больших коммерческих проекта в СевернойОсетии, которые для них стоят на первом плане , это огромный горнолыжный курорт Мамиссон и развлекательный многофункциональный все сезонный комплекс Алания - парк . И на мой субъективный взгляд, пока эти два проекта не будут подготовлены к сдачи, то клуб Алания пока этот год проведёт ещё в ФНЛ . Ну а следующий сезон, на мой взгляд уже руководство клуба, может сосредоточиться и на клубе вплотную. Как раз и республиканский стадион к этому времени будет готов . Кстати руководство республики уже выделили землю в черте города для строительства собственного стадиона 🏟 для Алании, чисто футбольного . Так что ничего страшного не произойдёт если Алания ещё один сезон отыграет в ФНЛ, а в новом сезоне уже будет и усиление и конкретная ставка на выход в РПЛ , а не быть командой лифтом . Ну вот как-то так если в кратце . Всем Добра, ну а моему родному клубу Алания Удачи !!!
sbf7d8tcx2ye
sbf7d8tcx2ye
сегодня в 14:41
У них нет такой информации и что? Придёт время лицензироваться, а там
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:31
Остаётся только ждать и надеяться на лучшее .
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:21
Урок Оренбурга ничему не учит.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:28
Проще их не пустить в РПЛ, что бы меньше разговоров было.
ghr89sy77brg
ghr89sy77brg
сегодня в 13:12
Думаю Алания справится с такой мелкой проблемой
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:11
Отреагировали оперативно на слухи, теперь надо завоёвывать путёвку а там видно будет.
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