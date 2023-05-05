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Инфантино прилетел в Кыргызстан, он посетит открытие нового офиса КФС

сегодня, 12:29

Глава ФИФА Джанни Инфантино прилетел в Бишкек, у него назначена встреча с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Итальянец примет участие в открытии нового офиса Киргизского футбольного союза по проекту программы FIFA Forward. Об этом сообщили в КФС:

Инфантино прибыл к нам во главе официальной делегации ФИФА.

В рамках визита Инфантино будут обсуждаться вопросы поддержки со стороны ФИФА инициатив КФС касательно развития футбола в стране.

Ранее Инфантино посетил Казахстан.

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Все комментарии
3j7eaep4qhsc
3j7eaep4qhsc ответ 92rn7p94jfyy (раскрыть)
сегодня в 16:27
спасибо, убрали неверную информацию
alexgurzan
alexgurzan ответ m5keexkct32e (раскрыть)
сегодня в 14:36
Убрал ЖК)
m5keexkct32e
m5keexkct32e
сегодня в 14:24
КФС (Киргизская федерация футбола).
92rn7p94jfyy
92rn7p94jfyy
сегодня в 14:17
Нажал на аббревиатуру КФС и выдало Крымский футбольный союз.
Вот я думаю зачем Инфантино будет обсуждать с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым развития Крымского футбольного союза в Киргизстане?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:13
Чудо спустилось на землю Кыргызстана !)
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 12:47
красава Жанно Инфантило, поесть вкусной курочьки
Гость
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