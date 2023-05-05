Инфантино прилетел в Кыргызстан, он посетит открытие нового офиса КФС

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сегодня, 12:29

Глава ФИФА прилетел в Бишкек, у него назначена встреча с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Итальянец примет участие в открытии нового офиса Киргизского футбольного союза по проекту программы FIFA Forward. Об этом сообщили в КФС:

Инфантино прибыл к нам во главе официальной делегации ФИФА .

В рамках визита Инфантино будут обсуждаться вопросы поддержки со стороны ФИФА инициатив КФС касательно развития футбола в стране.

Ранее Инфантино посетил Казахстан.