Глава ФИФА Джанни Инфантино прилетел в Бишкек, у него назначена встреча с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Итальянец примет участие в открытии нового офиса Киргизского футбольного союза по проекту программы FIFA Forward. Об этом сообщили в КФС:
Инфантино прибыл к нам во главе официальной делегации ФИФА.
В рамках визита Инфантино будут обсуждаться вопросы поддержки со стороны ФИФА инициатив КФС касательно развития футбола в стране.
Ранее Инфантино посетил Казахстан.
Вот я думаю зачем Инфантино будет обсуждать с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым развития Крымского футбольного союза в Киргизстане?
Вот я думаю зачем Инфантино будет обсуждать с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым развития Крымского футбольного союза в Киргизстане?