Делегация РФС примет участие в ближайшем Конгрессе ФИФА в Руанде

Президент РФС Александр Дюков, генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице‑президент организации Александр Алаев примут участие в 73-м Конгрессе ФИФА, который пройдёт в столице Руанды Кигали 16 марта. Об этом сообщил почётный президент РФС Вячеслав Колосков.
Главным событием заседания станут выборы президента ФИФА, единственным кандидатом на эту должность является действующий глава организации Джанни Инфантино.
Дюков и Алаев с Митрофановым там будут, мы будем представлены высокопоставленными представителями РФС.