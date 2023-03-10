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Делегация РФС примет участие в ближайшем Конгрессе ФИФА в Руанде

10 марта 2023, 10:29

Президент РФС Александр Дюков, генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице‑президент организации Александр Алаев примут участие в 73-м Конгрессе ФИФА, который пройдёт в столице Руанды Кигали 16 марта. Об этом сообщил почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

Главным событием заседания станут выборы президента ФИФА, единственным кандидатом на эту должность является действующий глава организации Джанни Инфантино.

Дюков и Алаев с Митрофановым там будут, мы будем представлены высокопоставленными представителями РФС.

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Все комментарии
Struhan
Struhan ответ Байкал-38. (раскрыть)
10 марта в 19:09
таки да. Это же ФИФА) я думаю они и не занимаются допуском наших игроков до игр в клубах Европы. Это же больше дело УЕФА, тут как раз по сборным вопросы решаться должны. Хотя я в этом мало что понимаю)
112910415
112910415
10 марта в 17:28
довольно унизительное "участие"
dok66
dok66
10 марта в 16:12
Та пущай съездят , хоть всем покажут , что Россия жива . Да и в кулуарах пообщаются со многими . А что касается выборов - и так все ясно , чего обсуждать .
Храневец
Храневец ответ vnjb29bz3qv3 (раскрыть)
10 марта в 16:11
Это даст взносы России в копилку ФИФА !!!!! А больше ничего хорошего для нас ,ну может еще лекцию прочитают ,повесят очередную порцию лапши на уши наших ВЫСОПОСТАВЛЕННЫХ чиновников !
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Байкал-38. (раскрыть)
10 марта в 16:03
)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Struhan (раскрыть)
10 марта в 16:02
Почему наших футболистов никуда не допускают?
Наши футболисты играют и во Франции и в Италии и других странах.
Вы наверное имели виду сборные.
Байкал-38.
Байкал-38.
10 марта в 15:59
В историю данный конгресс войдёт под именем "инфантильные выборы"
Struhan
Struhan
10 марта в 15:00
Странно делегации РФ допускают куда угодно, а футболистов нет. А уж главное событие, это выборы на должность из одного человека, это прям очень важно. В такой ситуации, даже такой "низкопоставленный человек", как я отдам голос за Инфантино. А надежда теплилась, что там будут разбирать возможное участие нашей сборной на турнирах.
ОПС
ОПС
10 марта в 12:17
И что толку, что эти "высокопоставленные" поедут. Что б там поздравлять единственного кандидата. Лучше бы вообще не ездили в знак хоть какого то протеста. А если уж едите, то хоть б проголосуйте против.
Союзник противников
Союзник противников
10 марта в 12:00, ред.
Продолжается административно-спортивный туризм НИЗКО ПАВШИХ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ,бессмысленный и беспощадный к бюджету.
Сп62
Сп62 ответ lobsterdam (раскрыть)
10 марта в 11:52
Тогда было можно, тогда он представлял совсем другую страну.
lotsman
lotsman
10 марта в 11:40, ред.
Самое главное, что будут представлены как ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ. Так высоко поставленные, что оттуда не видно проблем с российским футболом. Но это нюансы, главное что приглашены, как высокопоставленные.
vnjb29bz3qv3
vnjb29bz3qv3
10 марта в 11:28
И что это даст?
Ironigor
Ironigor
10 марта в 11:19
Делегация РФС ждунов - приспособленцев едут в Африку , чтобы очередной раз быть униженными .(((
У меня большой вопрос к этой Делегации - деградации от РФС, вы что там забыли, если ваш голос нигде и никому не нужен и ничего не решает ?!! Зачем вы сами позоритесь и всю страну ещё позорите .
lobsterdam
lobsterdam
10 марта в 11:18
Позвали все-таки, снизошли. Надо бы как наш известный деятель на Генассамблее ООН шваркнуть башмаком по трибуне, чтобы присели....
Jon718875
Jon718875
10 марта в 11:17
Мы не за это боролись, чтобы выбирать из одного
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
10 марта в 11:13
К шведскому столу боятся опоздать , высокопоставленные наши ? ))) Ну хоть какой выход в Свет !!! ))))
альсато
альсато
10 марта в 10:46
есть вариант в АФК поиграть))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
10 марта в 10:39
Ну хоть так...)
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