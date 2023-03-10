Делегация РФС примет участие в ближайшем Конгрессе ФИФА в Руанде

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10 марта 2023, 10:29

Президент РФС , генеральный секретарь и вице‑президент организации примут участие в 73-м Конгрессе ФИФА , который пройдёт в столице Руанды Кигали 16 марта. Об этом сообщил почётный президент РФС .

Главным событием заседания станут выборы президента ФИФА , единственным кандидатом на эту должность является действующий глава организации .