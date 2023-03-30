ФИФА лишила Индонезию права на проведение молодёжного мундиаля 2023

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вчера, 11:44

ФИФА решила не проводить в Индонезии молодёжный чемпионат мира 2023.

Ранее сообщалось, что жеребьевку турнира отменили после того, как губернатор острова Бали Ваян Костер призвал не допустить команду Израиля к участию в мундиале. В заявлении ФИФА сказано: