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ФИФА лишила Индонезию права на проведение молодёжного мундиаля 2023

вчера, 11:44

ФИФА решила не проводить в Индонезии молодёжный чемпионат мира 2023.

Ранее сообщалось, что жеребьевку турнира отменили после того, как губернатор острова Бали Ваян Костер призвал не допустить команду Израиля к участию в мундиале. В заявлении ФИФА сказано:

Новая страна — хозяйка турнира будет объявлена позднее, даты проведения соревнований в настоящее время остаются без изменений. Потенциальные санкции против Футбольной ассоциации Индонезии также могут быть определены позднее.

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Перевод с fifa.com Фото: Сайт ФИФА
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:39
Этот мир прогнил. Все институты рушатся. Слово уже ничего не стоит. А началось всё с левых Золотых мячей Лео Месси.
sir_Alex
sir_Alex ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 19:10
Не за что любить.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 18:25, ред.
А давайте отберем ЧМ-2026 у США, Канады и Мексики (можно просто в Мексике провести), ведь эти две страны на государственном уровне кричат, что нельзя допускать сборную России (возможно и Беларусь, точно не знаю). А тут всего лишь губернатор высказался... Хотя не, что это я - это ж другое. Этим можно.
Маг_тм
Маг_тм ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:50
У Израиля со всем Исламским миром проблемы
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 17:20


В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners


95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:54
А то, что Израиль постоянно прессует палестинцев, это нормально для ФИФА. Вот продажные.
adekvat
adekvat ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:18
ФИФА надо разогнать за то что Россию не допускают.
LOpp
LOpp ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 15:42
понятно, не знал об этом.
спасибо.
Kobser
Kobser
вчера в 15:11
Политика повсюду спорт гробит.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:07
Не любят в мире евреев.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 14:49
На Изгаиль батон крошить что себе могилу копать)))
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 14:32
А еще говорят, что (((они))) не правят миром. Как же.
s2t68kym3ngn
s2t68kym3ngn
вчера в 13:46
Видать не забашляла Индонезия инфантине как он любит, вот и нашёл лысый повод её слить
Напрасный труд
Напрасный труд ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:33
Крупнейшая в мире мусульманская страна. Из 280 млн населения 88 процентов-мусульмане.
lotsman
lotsman
вчера в 13:12
А за исключение России можно наоборот, благодарность получить.
ОПС
ОПС
вчера в 13:08
"Спорт - вне политики". Теперь это везде надо писать в кавычках. Политика пролезла давно уже в спорт и теперь ее от туда не вытянуть.
dok66
dok66
вчера в 12:49
Неужели ФИФА Индонезию забанит за такой демарш . Что-то верится с трудом .
Сп62
Сп62 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 12:47
Им не нравится, что другая страна начинается тоже на И.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:43, ред.
Лицемеры, хамелеоны. Тьфу на них!
r774wvtwq3u2
r774wvtwq3u2 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:14
Да, вот двойные стандарты
LOpp
LOpp
вчера в 12:06
не знал, что у Израиля с Индонезией терки.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 12:03
ну что же - самое время провести ЧМ в России !
ДСА
ДСА
вчера в 12:02
Пора организовывать товарищеский матч с Индонезией.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:00, ред.
Ну вот , а Россию и Беларусь можно исключать !(((
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