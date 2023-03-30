ФИФА лишила Индонезию права на проведение молодёжного мундиаля 2023

ФИФА решила не проводить в Индонезии молодёжный чемпионат мира 2023.
Ранее сообщалось, что жеребьевку турнира отменили после того, как губернатор острова Бали Ваян Костер призвал не допустить команду Израиля к участию в мундиале. В заявлении ФИФА сказано:
Новая страна — хозяйка турнира будет объявлена позднее, даты проведения соревнований в настоящее время остаются без изменений. Потенциальные санкции против Футбольной ассоциации Индонезии также могут быть определены позднее.
В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners
В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners
спасибо.
спасибо.