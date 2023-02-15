Команды Европы получат 12 мест на обновлённом Клубном чемпионате мира

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сегодня, 00:12

ФИФА утвердила квоты конфедераций для участия на Клубном чемпионате мира 2025 года, который будет проведен в новом формате.

УЕФА получит 12 мест, Южноамериканская конфедерация футбола ( КОНМЕБОЛ ) займет 6 позиций, Азиатская конфедерация футбола (AFC), Африканская конфедерация футбола (CAF), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна ( КОНКАКАФ ) займут по 4 позиции, Конфедерации футбола Океании (OFC) достанется одна путевка. Еще одно место возьмет хозяин турнира.

Сообщается, что данное решение по распределению заявок было принято на основе ряда объективных показателей и критериев.