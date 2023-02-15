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Команды Европы получат 12 мест на обновлённом Клубном чемпионате мира

сегодня, 00:12

ФИФА утвердила квоты конфедераций для участия на Клубном чемпионате мира 2025 года, который будет проведен в новом формате.

УЕФА получит 12 мест, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) займет 6 позиций, Азиатская конфедерация футбола (AFC), Африканская конфедерация футбола (CAF), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) займут по 4 позиции, Конфедерации футбола Океании (OFC) достанется одна путевка. Еще одно место возьмет хозяин турнира.

Сообщается, что данное решение по распределению заявок было принято на основе ряда объективных показателей и критериев.

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Перевод с fifa.com Фото: Сайт madriduniversal.com
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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 11:25
на клубном чемпионате мира играли лучшие клубы своих континентов, теперь будут играть все кому не лень или у кого есть баблишко
Chelsea_KZ
Chelsea_KZ
сегодня в 10:41
Для Спартака и Зенита это шанс поиграть в элите от Азии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 10:10
28 команд на пустячковый товарищеский турнир!!?!?!?
barcamilan
barcamilan
сегодня в 07:51
вот это другое дело
adekvat
adekvat ответ agent Smith (раскрыть)
сегодня в 06:42
Ерунда какая то типа лиги наций.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 05:10
Орять Реал как старый времена когда можно было легко получить лига чемпионов, получал кубок клубной чемпионата мира и теперь сложно стало ни кто его рекорд не побьёт в клубной чемпионата мира
agent Smith
agent Smith
сегодня в 03:36
Непонятный турнир. Хотя для популяризации в Азии и в Африке самое то.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:35
Это логично - в Европе больше сильных клубов, чем где либо.
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