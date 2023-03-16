Инфантино пообещал увеличение доходов ФИФА

Избранный на новый срок президент ФИФА пообещал рекордные доходы в размере 11 млрд долларов в следующем цикле.

Доходы выросли до рекордных 7,5 миллиардов долларов (к 2022 году) в период, когда был COVID-19. Когда я пришёл, резервы ФИФА составляли около 1 миллиарда долларов, сегодня они составляют почти 4 миллиарда долларов. Мы обещаем новые рекордные доходы в следующем цикле в размере 11 миллиардов долларов, и новый клубный чемпионат мира не включён в эту цифру, поэтому она может увеличиться на пару миллиардов.