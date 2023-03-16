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Инфантино пообещал увеличение доходов ФИФА

вчера, 12:51

Избранный на новый срок президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал рекордные доходы в размере 11 млрд долларов в следующем цикле.

Доходы выросли до рекордных 7,5 миллиардов долларов (к 2022 году) в период, когда был COVID-19. Когда я пришёл, резервы ФИФА составляли около 1 миллиарда долларов, сегодня они составляют почти 4 миллиарда долларов. Мы обещаем новые рекордные доходы в следующем цикле в размере 11 миллиардов долларов, и новый клубный чемпионат мира не включён в эту цифру, поэтому она может увеличиться на пару миллиардов.

Нам нужно улучшить наши правила и устав ФИФА. Мы продолжим развивать наши принципы надлежащего управления и рассмотрим систему трансферов и, возможно, обсудим вопрос повышения прозрачности трансферных сборов и зарплат. Возможно, необходимо ввести ограничение, мы должны подумать, как можем это сделать. Мы рассмотрим это со всеми заинтересованными сторонами и посмотрим, что можем сделать.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:29
Что только не пообещаешь на выборах.
6tbrt65qntz7
6tbrt65qntz7
вчера в 13:29
Значит продолжатся поборы арабов и мундиали хрен пойми где и член знает когда
2sxtv4t8g9ux
2sxtv4t8g9ux
вчера в 13:21
Не скажу за ФИФА, но свои доходы он точно увеличил в десятки раз
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:18
Попыхтеть придется
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:00, ред.
С чьего кармана бабло и барского плеча такой грев , товарищ Инфантино ??!))
ncqu4tn9g7ku
ncqu4tn9g7ku
вчера в 12:56
А что нам достанется???
Гость
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