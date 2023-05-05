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Возвращение Месси в «Барселону» практически невозможно

сегодня, 12:56

Нападающий ПСЖ Лионель Месси вряд ли вернется в «Барселону» из-за финансовых проблем каталонцев.

Представители Ла Лиги не обсуждали с «сине-гранатовыми» возможный переход аргентинца. Эта сделка практически невозможна из-за нескольких условий: «Барселона» должна сократить зарплатный фонд на 200 миллионов евро. Клуб надеется зарегистрировать новые контракты ряда игроков, возвращение Месси может этому помешать.

Каталонцы не могут предложить Лионелю уменьшенную зарплату на начальный период с последующим ощутимым ее увеличением — по новым правилам Ла Лиги новый оклад игрока можно повысить лишь на 25% от предыдущего.

«Барселона» активно использовала финансовые рычаги. Ла Лига потребовала от клуба план, гарантирующий финансовую стабильность «сине-гранатовых». Переход Месси в данную стратегию включен не был.

Ранее сообщалось, что футболист хочет уйти из ПСЖ.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 19:15
Хорошо сказано. Не зря на Аве шахматы.
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 19:06
Это алчная сущность Месси
Мог бы за символическую сумму помочь клубу
Легенда?
Кровосос он
А говорили что Роналду повелся на деньги и поехал в Сауд аравию
А был бы нормальным а не балластом - помог бы барселоне в трудное время глядишь ему бы и поставили памятник возле камп ноу
mlcfwok
mlcfwok ответ f6zm3nmym67s (раскрыть)
сегодня в 19:04
это цель роналду
была бы цель у месси - деньги, он бы играл в катаре или у саудов
cska1948
cska1948
сегодня в 19:03
Почти два года прошли с тех пор, как Месси ушёл из раззоренной им Барсы, но этого срока клубу явно не хватило, чтобы восстановить своё прежнее финансовое состояние.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:46
Пусть на пенсию уходит этот пешеход
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 16:10
Уже даже стыдно всё это читать.Хайпожоры,остановитесь,дайте человеку достойно выйти на персию и ,наконец,понянчить детей в полнейшем благополучии.Он ведь образцовый сынок и слушает папу так же неукоснительно,как его вечный конкурент -маму.
Capral
Capral
сегодня в 15:14, ред.
Месси конечно большой футболист, но всё это в прошлом. В Барселону? Ну, разве что в музей- как дорогой экспонат и яркие воспоминания о былом величии... Искусство вовремя и красиво уйти- большое искусство. Увы, Месси опаздал...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:59
Барселона не потянет Месси финансово,
а Месси не потянет Барселону физически.
112910415
112910415
сегодня в 14:47
судьба ведёт человека ...
и приведёт куда надо !
амурец
амурец
сегодня в 14:32
Зачем Барселоне это?
ssspartak
ssspartak
сегодня в 14:30
Не стоят игроки таких денег, хоть каким легендарным он бы не был.
ydcvqkq2vh9z
ydcvqkq2vh9z
сегодня в 14:07
А может уже хватит цирк устраивать?
То Месси сам просится, то уже Барса чуть ли не умоляет Месси и даже всем урезает зарплаты и всех продаёт, каждый приезд Месси в Каталонию домой для всех это переговоры с клубом, с тренером, с игроками. Ла лига во главе с Тебасом якобы делает все уступки Барсе, что бы он вернулся, Басрса уже с ним обо всём договорилась и т.п. и т.д.
А ещё Месси раз двадцать продлевает контракт с ПСЖ и столько же раз уходит, ещё Месси не хочет быть в Париже и сам клуб не хочет его продлевать, но при этом ведут с ним переговоры о продлении.
А да чуть ли не забыл про Саудовскую Аравию и МЛС.


У Месси контракт до окончания сезона и пока не будет объявлено где Месси будет играть в следующем сезоне будет немерено слухов основанные на "что там в голову взбредёт". Там наверное целая армия астрологов по звёздам гадают, ведь Месси всё таки инопланетянин.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:01
Ну сейчас в обход контрактов дают деньги.
Типа подписной бонус (20-30 лямов в карман ему сразу)
Комиссия агенту (то бишь его папику, еще 30-40 лямов в семью).
Подъемные (5 лямов)
Деньги с рекламы и с футболок (еще не менее 30-40 лямов).

Ну и наконец-то мы дошли до зарплаты (20-30 лямов).

Сколько ему надо? Когда он наестся?
Rupertt
Rupertt
сегодня в 13:55
Да уж, наигрался Месси в своём родном и любимом клубе, а так всё было близко, может быть даже лучше было, если бы всё-таки состоялся трансфер в Барселону. Денег нет на Лионеля, кучу игроков нужно продавать, Лига Чемпионов не светит из-за санкций. На Азиатскую ЛЧ хорошие игроки не особо нужны, так что Фати и других остальных высокооплачиваемых игроков нужно выставлять на трансфер и в следующем сезоне забыть о чемпионстве Испании, пришло время Реал М с Беллингемом.
d8xa9p3rt3vm
d8xa9p3rt3vm
сегодня в 13:54
Странно, в родную команду не берут!
собакин6762
собакин6762
сегодня в 13:51
А если 10 ку дадут ?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 13:26, ред.
Бездарное руководство Барсы довели клуб да бонкротсива и продажи активов, Тебас просто не может позволить дальнецшее уничтожение клуба путем безумных и ненужных трат
LOpp
LOpp
сегодня в 13:25
Придется Месси ехать в Саудовскую Аравию
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ f6zm3nmym67s (раскрыть)
сегодня в 13:24
Имея такую цель в жизни - он бы был банкиром или бизнесменом ,а не футболистом.
f6zm3nmym67s
f6zm3nmym67s
сегодня в 13:21
Цель Месси - деньги...
Для другого Барселона ему не нужна.
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