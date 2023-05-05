Возвращение Месси в «Барселону» практически невозможно

Нападающий ПСЖ Лионель Месси вряд ли вернется в «Барселону» из-за финансовых проблем каталонцев.
Представители Ла Лиги не обсуждали с «сине-гранатовыми» возможный переход аргентинца. Эта сделка практически невозможна из-за нескольких условий: «Барселона» должна сократить зарплатный фонд на 200 миллионов евро. Клуб надеется зарегистрировать новые контракты ряда игроков, возвращение Месси может этому помешать.
Каталонцы не могут предложить Лионелю уменьшенную зарплату на начальный период с последующим ощутимым ее увеличением — по новым правилам Ла Лиги новый оклад игрока можно повысить лишь на 25% от предыдущего.
«Барселона» активно использовала финансовые рычаги. Ла Лига потребовала от клуба план, гарантирующий финансовую стабильность «сине-гранатовых». Переход Месси в данную стратегию включен не был.
Ранее сообщалось, что футболист хочет уйти из ПСЖ.
То Месси сам просится, то уже Барса чуть ли не умоляет Месси и даже всем урезает зарплаты и всех продаёт, каждый приезд Месси в Каталонию домой для всех это переговоры с клубом, с тренером, с игроками. Ла лига во главе с Тебасом якобы делает все уступки Барсе, что бы он вернулся, Басрса уже с ним обо всём договорилась и т.п. и т.д.
А ещё Месси раз двадцать продлевает контракт с ПСЖ и столько же раз уходит, ещё Месси не хочет быть в Париже и сам клуб не хочет его продлевать, но при этом ведут с ним переговоры о продлении.
А да чуть ли не забыл про Саудовскую Аравию и МЛС.
У Месси контракт до окончания сезона и пока не будет объявлено где Месси будет играть в следующем сезоне будет немерено слухов основанные на "что там в голову взбредёт". Там наверное целая армия астрологов по звёздам гадают, ведь Месси всё таки инопланетянин.
То Месси сам просится, то уже Барса чуть ли не умоляет Месси и даже всем урезает зарплаты и всех продаёт, каждый приезд Месси в Каталонию домой для всех это переговоры с клубом, с тренером, с игроками. Ла лига во главе с Тебасом якобы делает все уступки Барсе, что бы он вернулся, Басрса уже с ним обо всём договорилась и т.п. и т.д.
А ещё Месси раз двадцать продлевает контракт с ПСЖ и столько же раз уходит, ещё Месси не хочет быть в Париже и сам клуб не хочет его продлевать, но при этом ведут с ним переговоры о продлении.
А да чуть ли не забыл про Саудовскую Аравию и МЛС.
У Месси контракт до окончания сезона и пока не будет объявлено где Месси будет играть в следующем сезоне будет немерено слухов основанные на "что там в голову взбредёт". Там наверное целая армия астрологов по звёздам гадают, ведь Месси всё таки инопланетянин.