Возвращение Месси в «Барселону» практически невозможно

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сегодня, 12:56

Нападающий ПСЖ вряд ли вернется в «Барселону» из-за финансовых проблем каталонцев.

Представители Ла Лиги не обсуждали с «сине-гранатовыми» возможный переход аргентинца. Эта сделка практически невозможна из-за нескольких условий: «Барселона» должна сократить зарплатный фонд на 200 миллионов евро. Клуб надеется зарегистрировать новые контракты ряда игроков, возвращение Месси может этому помешать.

Каталонцы не могут предложить Лионелю уменьшенную зарплату на начальный период с последующим ощутимым ее увеличением — по новым правилам Ла Лиги новый оклад игрока можно повысить лишь на 25% от предыдущего.

«Барселона» активно использовала финансовые рычаги. Ла Лига потребовала от клуба план, гарантирующий финансовую стабильность «сине-гранатовых». Переход Месси в данную стратегию включен не был.