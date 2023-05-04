«Ньюкасл» хочет подписать Роналду или Неймара

«Ньюкасл» хочет приобрести звёздного футболиста этим летом.
«Сороки» рассматривают вариант с подписанием Криштиану Роналду из «Аль-Насра» или Неймара из ПСЖ.
Руководство «Ньюкасла» считает, что более вероятным является вариант с переходом Неймара.
«Ньюкасл» хочет приобрести звёздного футболиста этим летом.
«Сороки» рассматривают вариант с подписанием Криштиану Роналду из «Аль-Насра» или Неймара из ПСЖ.
Руководство «Ньюкасла» считает, что более вероятным является вариант с переходом Неймара.
Потом будут несколько лет отходить от ...
Потом будут несколько лет отходить от ...