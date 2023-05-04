«Ньюкасл» хочет подписать Роналду или Неймара

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вчера, 23:10

«Ньюкасл» хочет приобрести звёздного футболиста этим летом.

«Сороки» рассматривают вариант с подписанием из «Аль-Насра» или из ПСЖ .

Руководство «Ньюкасла» считает, что более вероятным является вариант с переходом Неймара.