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«Ньюкасл» хочет подписать Роналду или Неймара

вчера, 23:10

«Ньюкасл» хочет приобрести звёздного футболиста этим летом.

«Сороки» рассматривают вариант с подписанием Криштиану Роналду из «Аль-Насра» или Неймара из ПСЖ.

Руководство «Ньюкасла» считает, что более вероятным является вариант с переходом Неймара.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:46
Неймар похоже сам плывет им в руки.
andrewheat
andrewheat
сегодня в 05:32
И для одного, и для другого это будет наилучшим вариантом продолжения карьеры.
wzq3rqkh45qn
wzq3rqkh45qn
сегодня в 03:08
«Ньюкасл» вроде проект на перспективу, зачем же им дырявый гей-нарцисс?
Потом будут несколько лет отходить от ...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 01:49
Вот поэтому шейх проекты и не могут внятных результатов добиваться в еврокубках. Придет Неймар или ему подобный звездун и разрушит всю атмосферу в клубе
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 01:33
Ньюкасл пока самую адекватную трансферную кампанию проводил, видимо решили все разрушить
Maikl322
Maikl322
сегодня в 01:25
бабла не хватит))треп не больше.
L.Hamilton
L.Hamilton
сегодня в 01:23
Два неочемыша 😀
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:04
Берите обоих..
амурец
амурец
вчера в 23:15
О как
Гость
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