Глава «Торпедо»: «Будем стремиться занимать еврокубковые места»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о перспективах клуба.

«Торпедо» будет клубом со стабильной, успешной академией, выпускники которой привлекаются в сборные России разных возрастов, в том числе главную команду. Они играют в основе «Торпедо», переходят в ведущие команды России и за рубежом. А «Торпедо» находится в верхней части таблицы и готов бороться за медали и титул.

Еврокубки? Сначала нужно ответить на вопрос, будет ли российский футбол в еврокубках. В любом случае будем стремиться занимать еврокубковые места.