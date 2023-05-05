Глава «Торпедо»: «Будем стремиться занимать еврокубковые места»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о перспективах клуба.
«Торпедо» будет клубом со стабильной, успешной академией, выпускники которой привлекаются в сборные России разных возрастов, в том числе главную команду. Они играют в основе «Торпедо», переходят в ведущие команды России и за рубежом. А «Торпедо» находится в верхней части таблицы и готов бороться за медали и титул.
Еврокубки? Сначала нужно ответить на вопрос, будет ли российский футбол в еврокубках. В любом случае будем стремиться занимать еврокубковые места.
Это тот случай когда человек потерял реальность и находится в иллюзии обмана, где то там у себя в голове.
Не знаю, что это было?
Может человек просто сошёл с ума, может его держат в полной изоляции и ему боятся признаться, что Торпедо находится на последнем месте без шансов остаться в РПЛ.
Это тот случай когда человек потерял реальность и находится в иллюзии обмана, где то там у себя в голове.
Не знаю, что это было?
Может человек просто сошёл с ума, может его держат в полной изоляции и ему боятся признаться, что Торпедо находится на последнем месте без шансов остаться в РПЛ.