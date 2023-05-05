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Глава «Торпедо»: «Будем стремиться занимать еврокубковые места»

сегодня, 13:15

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о перспективах клуба.

«Торпедо» будет клубом со стабильной, успешной академией, выпускники которой привлекаются в сборные России разных возрастов, в том числе главную команду. Они играют в основе «Торпедо», переходят в ведущие команды России и за рубежом. А «Торпедо» находится в верхней части таблицы и готов бороться за медали и титул.

Еврокубки? Сначала нужно ответить на вопрос, будет ли российский футбол в еврокубках. В любом случае будем стремиться занимать еврокубковые места.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:14
)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:12
Кто в кабинете Савина умудрился повесить таблицу к верху ногами ???
Храневец
Храневец
сегодня в 18:27
сначала закрепитесь в первенстве Москвы среди автозаводов - если они еще остались !!!!!
gp3e6r4vwfdk
gp3e6r4vwfdk
сегодня в 18:13
Фанта́зия (греч. φαντασία — «воображение») — это импровизация на заданную тему, ситуация, представляемая индивидом или группой, не соответствующая реальности.
2qksxyzrsmue
2qksxyzrsmue
сегодня в 18:10
"А «Торпедо» находится в верхней части таблицы и готов бороться за медали и титул".

Это тот случай когда человек потерял реальность и находится в иллюзии обмана, где то там у себя в голове.


Не знаю, что это было?
Может человек просто сошёл с ума, может его держат в полной изоляции и ему боятся признаться, что Торпедо находится на последнем месте без шансов остаться в РПЛ.
1580556558
1580556558
сегодня в 15:50
Вот ввлезем еще раз из Пердива, если ввлезем, и будем бороться за высокие места, если будем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:47
Может сначала надо выйти в РПЛ из Фнл, а потом уже закрепляться там, не так ли?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:28
Грандиозные планы, но сначала надо закрепиться в РПЛ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:15
В ФНЛ нет еврокубковых мест !)))
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:13, ред.
"Торпедо находится в верней части таблицы и готов бороться за медали и титул"
(Ярослав Савин). Он вообще в здравом уме?
Или ему сон такой приснился?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:58
Не еврокубки, а азиакубки. Вот за этим нужно стремиться.
112910415
112910415
сегодня в 14:48
хороший план
mn34rcgh7sk4
mn34rcgh7sk4
сегодня в 14:14
Высокую планку задал,как они её выполнят их проблемы
mlcfwok
mlcfwok
сегодня в 14:12
о чем он? пьян?
adekvat
adekvat
сегодня в 14:11
Фантазер ты меня называла ........... А с какого места в первой лиге в еврокубки попадают?
drug01
drug01
сегодня в 13:53
Стремление это хорошо но результат плохо...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:38
Ну да...ну да...
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