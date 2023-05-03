Перед каждым матчем Премьер-Лиги игроки «Торпедо» будут закрываться на базе

Футболисты «Торпедо» перед оставшимися матчами текущего сезона РПЛ будут закрываться на базе в Кратово — таково решение главного тренера команды Пепа Клотета.
Игроки будут заезжать на базу за несколько дней до следующего матча, прежде команда заезжала в отель на одну ночь. Ранее Клотет отстранил капитана Равиля Нетфуллина и защитника Илью Кутепова от тренировок, во время занятий он выгнал защитника Юрия Журавлева. Испанец может отстранить от работы с командой еще двух игроков.
«Торпедо» идет на последнем месте в РПЛ.
А как насчёт остального плана Клотеты по наведению порядка в этом "сонме блудниц"???Их "труд" точно оплачивается по важности и достигнутому результату?
Какие вы всё серьёзные...
А как насчёт остального плана Клотеты по наведению порядка в этом "сонме блудниц"???Их "труд" точно оплачивается по важности и достигнутому результату?
Какие вы всё серьёзные...
У Торпедо 11....
...без комментариев...
У Торпедо 11....
...без комментариев...
Вперёд,Пепа,гони их в попу!
Вперёд,Пепа,гони их в попу!