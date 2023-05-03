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Перед каждым матчем Премьер-Лиги игроки «Торпедо» будут закрываться на базе

вчера, 22:18

Футболисты «Торпедо» перед оставшимися матчами текущего сезона РПЛ будут закрываться на базе в Кратово — таково решение главного тренера команды Пепа Клотета.

Игроки будут заезжать на базу за несколько дней до следующего матча, прежде команда заезжала в отель на одну ночь. Ранее Клотет отстранил капитана Равиля Нетфуллина и защитника Илью Кутепова от тренировок, во время занятий он выгнал защитника Юрия Журавлева. Испанец может отстранить от работы с командой еще двух игроков.

«Торпедо» идет на последнем месте в РПЛ.

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Торпедо М
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 11:31
Что лысый Пеп что Пеп из Торпедоы - одно слово физрук
DaslerU
DaslerU
сегодня в 09:38
Зачем? ФНЛ неизбежна.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:08
Все перед матчами ночевали на базе клуба,и (по современным воспоминаниям)пытались на верёвочках через окна спиртное получить,а кое-кто из звёзд и девок для утех.За что,бывало,и страдали.
А как насчёт остального плана Клотеты по наведению порядка в этом "сонме блудниц"???Их "труд" точно оплачивается по важности и достигнутому результату?
Какие вы всё серьёзные...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:46
У МС 4 нападающих...
У Торпедо 11....

...без комментариев...
u7rcr5wv78xe
u7rcr5wv78xe ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:04
Раньше так и было...
ABir
ABir
вчера в 23:48
Старый проверенный метод, иногда нужно вспоминать старинные обычаю и порядки
Capral
Capral ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 23:35
Советских методов? Может напомните- когда и где такое было в СССР. Лобан, иногда, сборную закрывал, но не в качестве наказания, а только ограждал от назойлевых журналюг. Других случаев не припомню.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:52, ред.
Пепа Клотета-настоящий последовательный сторонник советских методов воспитания спортсменов! Жду дальше лишения их фальшивого статуса "профессионального спортсмена",присвоение классных категорий слесарей,фрезеровщиком и мастеров конвейера,с соответствующими разрядам высокими заработными платами и ежеквартальными премиями.
Вперёд,Пепа,гони их в попу!
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:43
Это их не спасет от вылета из РПЛ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:39
Поздно пить боржоми...
Гость
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