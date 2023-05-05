Малком вколол ботокс, Бекхэм посмотрел на Мону Лизу. Что делали футболисты на этой неделе

Новый выпуск.
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон объявил, что в его семье родятся близнецы.
Хавбек «Арсенала» Гранит Джака весело провел время со своей семьей.
Экс-рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте посетил Париж. Ждем в проблемном ПСЖ?
Стиляга дня. Игрок «Ливерпуля» Трент-Александер Арнольд.
Легенда МЮ Дэвид Бекхэм снялся в стильной автомобильной рекламе.
А также посмотрел на Мону Лизу.
Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус попал на обложку журнала.
Милота дня. Футболист «Айнтрахта» Марио Гётце с сыном.
Защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи исполнилось 36 лет.
Легенда туринцев Эдгар Давидс — любитель живописи.
Девушка дня. Жена форварда «Севильи» Лукаса Окампоса.
Бывший форвард «Ливерпуля» Дэниэл Старридж сходил на матч НБА.
Защитник «Спартака» Никита Чернов показал дочери свое рабочее место.
На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь молодыми — берите пример с форварда «Зенита» Малкома. Но необязательно колоть ботокс, как это сделал бразилец.