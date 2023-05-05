Малком вколол ботокс, Бекхэм посмотрел на Мону Лизу. Что делали футболисты на этой неделе

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вчера, 08:52

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На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь молодыми — берите пример с форварда «Зенита» . Но необязательно колоть ботокс, как это сделал бразилец.