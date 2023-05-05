«Вулверхэмптон» предлагает Невеша и 30 миллионов евро за Фати

«Вулверхэмптон» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Ансу Фати. Ради этого «волки» готовы предложить 30 миллионов евро и Рубена Невеша.
Каталонцы изучают это предложение, оно может их заинтересовать из-за непростого финансового положения. Невеш входит в сферу интересов «сине-гранатовых».
Фати талантливый парень, но ему не повезло родиться в это время.
Я сейчас про то, что в последнее время от самого игрока ничего не зависит, зависит от его окружения, сейчас молодёжью полностью руководят агенты, родители, родственники и прочая нечисть, для которых футбол не главное, главное заработать и побольше.
Да сейчас многие скажут, что и раньше такое было, да было, но когда это зарождалось, а это где то 90-е, начало нулевых, запросы были другие и там думали немного по-другому, сначала футбол, а потом нажива, а теперь всё наоборот.
Сейчас правильные агенты и родственники единицы.
Приведу пример.
Эпоха Месси Роналду прошла и все ждут новую эпоху и тут на горизонте появились Мбаппе и Холанд.
И что происходит?
Мбаппе полностью руководимый своим окружением делают деньги на Мбаппе, а вот папа Холанда грамотно поступил, тут как говориться и развиваться можно и заработать неплохо.
Холанд после Бундеслиги перешёл на повышение и прогрессирует, а Мбаппе киснет в ПСЖ, то сыграет гениально, талант позволяет, то плачется и выражает полную апатию ко всему.
Но вернёмся к Фати. Моё мнение ему надо потерпеть, как любил говорить своим воспитанникам Палыч и всё будет.
Если уйдёт, то со временем сожалеть будет.
Фати талантливый парень, но ему не повезло родиться в это время.
Я сейчас про то, что в последнее время от самого игрока ничего не зависит, зависит от его окружения, сейчас молодёжью полностью руководят агенты, родители, родственники и прочая нечисть, для которых футбол не главное, главное заработать и побольше.
Да сейчас многие скажут, что и раньше такое было, да было, но когда это зарождалось, а это где то 90-е, начало нулевых, запросы были другие и там думали немного по-другому, сначала футбол, а потом нажива, а теперь всё наоборот.
Сейчас правильные агенты и родственники единицы.
Приведу пример.
Эпоха Месси Роналду прошла и все ждут новую эпоху и тут на горизонте появились Мбаппе и Холанд.
И что происходит?
Мбаппе полностью руководимый своим окружением делают деньги на Мбаппе, а вот папа Холанда грамотно поступил, тут как говориться и развиваться можно и заработать неплохо.
Холанд после Бундеслиги перешёл на повышение и прогрессирует, а Мбаппе киснет в ПСЖ, то сыграет гениально, талант позволяет, то плачется и выражает полную апатию ко всему.
Но вернёмся к Фати. Моё мнение ему надо потерпеть, как любил говорить своим воспитанникам Палыч и всё будет.
Если уйдёт, то со временем сожалеть будет.