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«Вулверхэмптон» предлагает Невеша и 30 миллионов евро за Фати

сегодня, 13:52

«Вулверхэмптон» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Ансу Фати. Ради этого «волки» готовы предложить 30 миллионов евро и Рубена Невеша.

Каталонцы изучают это предложение, оно может их заинтересовать из-за непростого финансового положения. Невеш входит в сферу интересов «сине-гранатовых».

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 19:42
Наичистейшая утка!
Они даже баш на баш не поменяют Невеша на Фати.
Красная цена Фати - 20-30 лямов, Рубен по дороже будет
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 16:04
Приветствую!
Фати талантливый парень, но ему не повезло родиться в это время.
Я сейчас про то, что в последнее время от самого игрока ничего не зависит, зависит от его окружения, сейчас молодёжью полностью руководят агенты, родители, родственники и прочая нечисть, для которых футбол не главное, главное заработать и побольше.
Да сейчас многие скажут, что и раньше такое было, да было, но когда это зарождалось, а это где то 90-е, начало нулевых, запросы были другие и там думали немного по-другому, сначала футбол, а потом нажива, а теперь всё наоборот.
Сейчас правильные агенты и родственники единицы.
Приведу пример.
Эпоха Месси Роналду прошла и все ждут новую эпоху и тут на горизонте появились Мбаппе и Холанд.
И что происходит?
Мбаппе полностью руководимый своим окружением делают деньги на Мбаппе, а вот папа Холанда грамотно поступил, тут как говориться и развиваться можно и заработать неплохо.
Холанд после Бундеслиги перешёл на повышение и прогрессирует, а Мбаппе киснет в ПСЖ, то сыграет гениально, талант позволяет, то плачется и выражает полную апатию ко всему.

Но вернёмся к Фати. Моё мнение ему надо потерпеть, как любил говорить своим воспитанникам Палыч и всё будет.
Если уйдёт, то со временем сожалеть будет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 14:43, ред.
Да кто его спрашивать будет. Игрок быстро пошел на спад, интерес к нему в клубе поутих. Он и сам это понимает. Взрослеть не спешит, ведёт себя как подросток или даже ребенок. Из-за понимания ситуации затаил обиду/недовольство на клуб. Отказывается вернуть взад десятый номер, если вдруг Месси вернётся (о возвращении бабка надвое сказала). Хотя, чтобы получить этот номер, разыграл целый спектакль, официально попросив разрешения у Месси. И был счастлив, как если бы подросток-фанат получил желаемый автограф у звезды. А теперь же "проявляет твердость и стойкость характера", хотя выглядит по-детски смешным. Ну да ладно. Но лично моё мнение - его не оставят в Барселоне уже в ближайшем будущем, постараются заработать на продаже какие-то весомые для клуба деньги.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 14:31
Это будет бесславный закат каталонского "хрустального" таланта
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:13
Тем деньги нужны, могут и продать !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:12
А Фати спросили, хочет ли он уходить из Барсы?
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