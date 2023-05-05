«Вулверхэмптон» предлагает Невеша и 30 миллионов евро за Фати

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сегодня, 13:52

«Вулверхэмптон» хочет приобрести нападающего «Барселоны» . Ради этого «волки» готовы предложить 30 миллионов евро и .

Каталонцы изучают это предложение, оно может их заинтересовать из-за непростого финансового положения. Невеш входит в сферу интересов «сине-гранатовых».