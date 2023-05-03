Хаби Алонсо стал основным кандидатом на пост главного тренера «Тоттенхэма»

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сегодня, 14:54

Главный тренер «Байера» является основным кандидатом на аналогичную должность в «Тоттенхэме», сообщает Daily Mail.

В число претендентов также входят экс-наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн и Арне Слот из «Фейеноорда». По информации, у президента «шпор» Дэниела Леви могут быть сомнения насчёт Нагельсманна в связи с возрастом 35-летнего специалиста, а отсутствие трофеев и серьёзного опыта в топовых турнирах у Слота может сыграть уже не в пользу голландца. Клуб из Роттердама намерен сохранить наставника на ещё один сезон с возможным увеличением зарплаты.

Также ранее сообщалось об интересе «Тоттенхэма» к Рубену Амориму из «Спортинга» и Венсану Компани из «Бернли».