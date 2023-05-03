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Хаби Алонсо стал основным кандидатом на пост главного тренера «Тоттенхэма»

сегодня, 14:54

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо является основным кандидатом на аналогичную должность в «Тоттенхэме», сообщает Daily Mail.

В число претендентов также входят экс-наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн и Арне Слот из «Фейеноорда». По информации, у президента «шпор» Дэниела Леви могут быть сомнения насчёт Нагельсманна в связи с возрастом 35-летнего специалиста, а отсутствие трофеев и серьёзного опыта в топовых турнирах у Слота может сыграть уже не в пользу голландца. Клуб из Роттердама намерен сохранить наставника на ещё один сезон с возможным увеличением зарплаты.

Также ранее сообщалось об интересе «Тоттенхэма» к Рубену Амориму из «Спортинга» и Венсану Компани из «Бернли».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:25
Райан Мейсон вполне неплохо справляется со своей задачей и команда при нем показывает характер! Он свой, тренирует в академии хорошо знает всю кухню, может подтянуть кого то из молодых к основе....
DXTK
DXTK
сегодня в 16:25
Если есть сомнения на счет кандидатов, то может быть все проще Мэйсона оставить тренером и все. единственное вратарей и защиту усилить, это проблемные зоны у клуба раз буквально их сменают в начале первого тайма, что делал Ньюкасл, Ливерпуль да и МЮ.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 15:33
Ёмаё, вроде бы уже решали на счёт Юлиана, всем понравилась его кандидатура, думал закрепят и будем ждать лета. А тут опять кандидаты, согласен Алонсо хорошим тренером будет в Тоттенхэме, но зачем же ему уходить если сейчас и в Байере всё неплохо складывается, в Бундеслиге в зону Еврокубков зашёл, в Лиги Европы ещё играет, пока всё складывается всё очень даже неплохо, не вижу смысла ему переходить сюда. Если конечно он сам этого хочет, тогда да.
drug01
drug01
сегодня в 15:01
Столько достойных кандидатов что голова кругом идёт...
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