Глава РПЛ Александр Алаев рассказал, что президент «Урала» выдвинул свою кандидатуру в правление Премьер-Лиги.

Григорий Викторович Иванов уже выдвинул свою кандидатуру в правление лиги. Другие клубы — пока нет, но времени еще много, потому что это будет по итогам сезона формироваться, перед стартом следующего. Следующее общее собрание будет в ближайшее время по выборам в исполком, потому что объявлена конференция РФС . Дату определим в ближайшее время, там будет только один вопрос, а потом уже будет собрание по итогам чемпионата, там уже будем решать по правлению лиги.