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Президент «Урала» выдвинул свою кандидатуру в правление Премьер-Лиги

сегодня, 16:32

Глава РПЛ Александр Алаев рассказал, что президент «Урала» Григорий Иванов выдвинул свою кандидатуру в правление Премьер-Лиги.

Григорий Викторович Иванов уже выдвинул свою кандидатуру в правление лиги. Другие клубы — пока нет, но времени еще много, потому что это будет по итогам сезона формироваться, перед стартом следующего. Следующее общее собрание будет в ближайшее время по выборам в исполком, потому что объявлена конференция РФС. Дату определим в ближайшее время, там будет только один вопрос, а потом уже будет собрание по итогам чемпионата, там уже будем решать по правлению лиги.

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Все комментарии
mg79n6h5d25j
mg79n6h5d25j
сегодня в 19:46
А это будет интересно. Гопника у нас ещё не было.
pomor45
pomor45 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 18:10
Что-то вроде постройки трёхэтажного небоскрёба.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:22
А Гриша молчать не будет !)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:20
Как всегда, всё медленно и неспешно...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:18
Видимо правлению без крыши никак.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 17:13
А инновации в проведение Кубка РФ по футболу?
И замахиваются на реформирование проведения Чемпа!
alexamit
alexamit
сегодня в 17:07
Что пьяницы и воры с Урала,что лизо63 из Питера,что идиотская система Кубка России-толка для нашего футбола не будет,пока правят те,кто ни разу в своей жизни по мячу не ударил!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:50
Судя по статье работа в правлении РПЛ "кипит"( общие собрания, конференции, выборы...).
Гость
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