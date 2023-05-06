Мостовой не заполнил анкету для обучения на тренера

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой, который ранее решил получить тренерскую лицензию, не подал соответствующую анкету. Об этом рассказали в службе коммуникаций РФС.
Академия РФС завершила прием заявок на обучение на специальную программу «А-УЕФА + B-УЕФА» для профессиональных футболистов. В настоящий момент список из 13 соискателей направлен на утверждение в УЕФА. Одним из ключевых критериев для поступления являются карьерные достижения футболиста — 300 проведенных матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную сборную, а также кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру на момент поступления.
Данная программа позволяет экс-футболистам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С-УЕФА», а также в максимально короткие сроки пройти две обязательные ступени обучения на пути к лицензии «PRO-УЕФА». Требованием к соискателям является обязательное заполнение анкеты-заявления и предоставление необходимых документов на включение в группу обучающихся.
Александр Мостовой, выражавший заинтересованность в обучении, подходит под критерии элитного игрока. Инструкторы Академии РФС направляли Александру анкету на заполнение, напоминали о необходимости ее заполнить, однако экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России, к сожалению, этого до сих пор не сделал.
По согласованию с УЕФА Академия РФС в кратчайшие сроки может дополнить список кандидатов на рассмотрение. Российский футбольный союз будет рад видеть Александра, получившего за игру в одном из сильнейших европейских чемпионатов прозвище Царь, в числе обучающихся в Академии РФС.