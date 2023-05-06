Мостовой не заполнил анкету для обучения на тренера

Экс-игрок сборной России , который ранее решил получить тренерскую лицензию, не подал соответствующую анкету. Об этом рассказали в службе коммуникаций РФС .

Академия РФС завершила прием заявок на обучение на специальную программу «А- УЕФА + B- УЕФА » для профессиональных футболистов. В настоящий момент список из 13 соискателей направлен на утверждение в УЕФА . Одним из ключевых критериев для поступления являются карьерные достижения футболиста — 300 проведенных матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную сборную, а также кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру на момент поступления.

Данная программа позволяет экс-футболистам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С- УЕФА », а также в максимально короткие сроки пройти две обязательные ступени обучения на пути к лицензии «PRO- УЕФА ». Требованием к соискателям является обязательное заполнение анкеты-заявления и предоставление необходимых документов на включение в группу обучающихся.

Александр Мостовой, выражавший заинтересованность в обучении, подходит под критерии элитного игрока. Инструкторы Академии РФС направляли Александру анкету на заполнение, напоминали о необходимости ее заполнить, однако экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России, к сожалению, этого до сих пор не сделал.