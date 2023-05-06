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Мостовой не заполнил анкету для обучения на тренера

сегодня, 14:14

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой, который ранее решил получить тренерскую лицензию, не подал соответствующую анкету. Об этом рассказали в службе коммуникаций РФС.

Академия РФС завершила прием заявок на обучение на специальную программу «А-УЕФА + B-УЕФА» для профессиональных футболистов. В настоящий момент список из 13 соискателей направлен на утверждение в УЕФА. Одним из ключевых критериев для поступления являются карьерные достижения футболиста — 300 проведенных матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную сборную, а также кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру на момент поступления.

Данная программа позволяет экс-футболистам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С-УЕФА», а также в максимально короткие сроки пройти две обязательные ступени обучения на пути к лицензии «PRO-УЕФА». Требованием к соискателям является обязательное заполнение анкеты-заявления и предоставление необходимых документов на включение в группу обучающихся.

Александр Мостовой, выражавший заинтересованность в обучении, подходит под критерии элитного игрока. Инструкторы Академии РФС направляли Александру анкету на заполнение, напоминали о необходимости ее заполнить, однако экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России, к сожалению, этого до сих пор не сделал.

По согласованию с УЕФА Академия РФС в кратчайшие сроки может дополнить список кандидатов на рассмотрение. Российский футбольный союз будет рад видеть Александра, получившего за игру в одном из сильнейших европейских чемпионатов прозвище Царь, в числе обучающихся в Академии РФС.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:15
Он эксперт .....)))
Carradona
Carradona
сегодня в 15:13
Не смог, не справился?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:11
Мостовой уже восемнадцать лет, как завершил карьеру действующего полевого игрока и до сих пор не может определиться со своей дальнейшей футбольной карьерой, в связи с чем на ум приходит, старый одесский анекдот про успешного богатого еврея, оплатившего дорогую покупку в Манхеттене наличными, вместо чека, который просто не умел писать, а то бы работал завскладом в Одессе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:07
Не Царское это дело-анкеты заполнять...
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 15:01
Аз есм цар...болтунов.
Сп62
Сп62
сегодня в 14:45
Может кто-нибудь поможет заполнить эту анкету.
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 14:40, ред.
Да нет , ничего не изменилось. Крестики отсутствуют, которые при нажатии убирают эту ставку.
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