Чалов повторил свой рекорд по голам за сезон в РПЛ

ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 26-го тура РПЛ (2:1).
Нападающий «красно-синих» Фёдор Чалов забил 2-й мяч в игре. На счету форварда 15 голов в текущем сезоне чемпионата России, он является третьим бомбардиром лиги на данный момент. Также футболист повторил свой рекорд по голам за сезон в Российской Премьер-Лиге.
Защитник Игорь Дивеев забил свой второй мяч в текущем сезоне РПЛ. За последние три сезона у него семь голов в лиге, больше среди защитников только у Максима Осипенко из «Ростова» (8).
«Армейцы» не знают поражений в нынешнем сезоне Премьер-Лиги с нападающим Антоном Заболотным в стартовом составе — 8 игр, 7 побед, 1 ничья. С футболистом в основе у москвичей 88% побед, а без него — 44%.