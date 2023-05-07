Чалов повторил свой рекорд по голам за сезон в РПЛ

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сегодня, 19:32

ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 26-го тура РПЛ (2:1).

Нападающий «красно-синих» забил 2-й мяч в игре. На счету форварда 15 голов в текущем сезоне чемпионата России, он является третьим бомбардиром лиги на данный момент. Также футболист повторил свой рекорд по голам за сезон в Российской Премьер-Лиге.

Защитник забил свой второй мяч в текущем сезоне РПЛ . За последние три сезона у него семь голов в лиге, больше среди защитников только у Максима Осипенко из «Ростова» (8).

«Армейцы» не знают поражений в нынешнем сезоне Премьер-Лиги с нападающим в стартовом составе — 8 игр, 7 побед, 1 ничья. С футболистом в основе у москвичей 88% побед, а без него — 44%.