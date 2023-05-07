Ганчаренко повторил свою худшую серию без побед в рамках РПЛ

«Урал» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, серия «Урала» без побед в РПЛ продлилась до семи матчей, это повторение худшей серии Виктора Ганчаренко в чемпионате России.
«Урал» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, серия «Урала» без побед в РПЛ продлилась до семи матчей, это повторение худшей серии Виктора Ганчаренко в чемпионате России.
16 игр без поражений.... Потом бац... И 7 игр без побед...
16 игр без поражений.... Потом бац... И 7 игр без побед...