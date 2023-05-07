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Ганчаренко повторил свою худшую серию без побед в рамках РПЛ

сегодня, 16:13
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Урал» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, серия «Урала» без побед в РПЛ продлилась до семи матчей, это повторение худшей серии Виктора Ганчаренко в чемпионате России.

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Все комментарии
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mcfhndq8p9q6
сегодня в 18:27
Ганчаренко здумал куда-то свалить, Урал не по его меркам.
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3mxq7sxq9234
сегодня в 18:03
Для Гончаренко думаю сейчас не важны эти статистические данные, его задача оставить клуб в РПЛ, желательно без стыков.
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4fjndkdhqq3g
сегодня в 17:40
Урал свою минимальную программу выполнил,Витя помог им сохранить место в Лиге, теперь парни расслабились
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:38
У Ганчаренко и раньше наблюдались серии ,то со знаком плюс, то со знаком минус.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:33
Что случилось??? Парню перестали платить??? Ему надоело быть непобедимым??? Он хочет свалить??

16 игр без поражений.... Потом бац... И 7 игр без побед...
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