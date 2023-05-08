В «Сочи» рассказали о будущем Дмитрия Хохлова в клубе

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о будущем главного тренера команды Дмитрия Хохлова.
У нас Хохлов — главный тренер, он останется на следующий сезон.
Ранее южане проиграли «Локомотиву» в матче РПЛ.
Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о будущем главного тренера команды Дмитрия Хохлова.
У нас Хохлов — главный тренер, он останется на следующий сезон.
Ранее южане проиграли «Локомотиву» в матче РПЛ.
Поскольку Дима Хохлов, будучи когда-то неплохим игроком, как тренер- очевидный лузер.
В Кубани провалился; в Динамо провалился, причём дважды (первый раз в качестве ассистента Силкина); в Роторе провалился вообще с грохотом, сопроводив команду из РПЛ во втордив всего за сезон.
Пляжникам можно посочувствовать, т.к. толку от Димы ждать не приходится..
Поскольку Дима Хохлов, будучи когда-то неплохим игроком, как тренер- очевидный лузер.
В Кубани провалился; в Динамо провалился, причём дважды (первый раз в качестве ассистента Силкина); в Роторе провалился вообще с грохотом, сопроводив команду из РПЛ во втордив всего за сезон.
Пляжникам можно посочувствовать, т.к. толку от Димы ждать не приходится..
Впрочем, насчёт его клуба и тратит ли он на него деньги или, наоборот, получает через него, есть вопросы, в 2020-м году "Агенство" публиковало странные бумаги из официального отчёта клуба о переводе из дочерней структуры "Газпрома" на счета клуба 25 миллионов долларов и последующей после этого процедуры банкротства этой структуры, уж сильно на распил похоже.
Впрочем, насчёт его клуба и тратит ли он на него деньги или, наоборот, получает через него, есть вопросы, в 2020-м году "Агенство" публиковало странные бумаги из официального отчёта клуба о переводе из дочерней структуры "Газпрома" на счета клуба 25 миллионов долларов и последующей после этого процедуры банкротства этой структуры, уж сильно на распил похоже.
Ещё и Хохлов продолжает делать вид, что он главный тренер...
Ещё и Хохлов продолжает делать вид, что он главный тренер...