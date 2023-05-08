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В «Сочи» рассказали о будущем Дмитрия Хохлова в клубе

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8u2kzcjg2f84
8u2kzcjg2f84
сегодня в 01:51
Сочи сезон провалили. Команде нужны новый тренер и, как минимум, на 50% новый состав. Ветераны сдулись, а молодежи нет. Где новые Родригао и Касьерра?
Ещё и Хохлов продолжает делать вид, что он главный тренер...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ баск (раскрыть)
сегодня в 00:58
Когда в команде в сезоне из всего-то 30ти матчей уже третий тренер за сезон, тут и без такого предисловия понятно, что с руководством что-то не так, но хозяин-барин, его клуб.

Впрочем, насчёт его клуба и тратит ли он на него деньги или, наоборот, получает через него, есть вопросы, в 2020-м году "Агенство" публиковало странные бумаги из официального отчёта клуба о переводе из дочерней структуры "Газпрома" на счета клуба 25 миллионов долларов и последующей после этого процедуры банкротства этой структуры, уж сильно на распил похоже.
протон
протон
сегодня в 00:34
"У нас Хохлов." ... Странное предложение... Настораживает... То ли дефис пропущен, то ли сезон потерян...
главное что отсудил фейсбук)
баск
баск
вчера в 23:07
Ротенберг, видимо, довольно глуп, ну или не считает нужным вникать в дело достаточно глубоко и систематически.

Поскольку Дима Хохлов, будучи когда-то неплохим игроком, как тренер- очевидный лузер.
В Кубани провалился; в Динамо провалился, причём дважды (первый раз в качестве ассистента Силкина); в Роторе провалился вообще с грохотом, сопроводив команду из РПЛ во втордив всего за сезон.

Пляжникам можно посочувствовать, т.к. толку от Димы ждать не приходится..
drug01
drug01
вчера в 22:40
Надо дать ему время для работы
Гость
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