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Йоканович может перебраться в Сербию, Катар или Саудовскую Аравию

сегодня, 12:58

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович по окончании сезона покинет клуб. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Соглашение Йокановича с «Динамо» не будет продлено, тренер не выполнил поставленных задач. Славиша планирует вернуться в Сербию.

Из опций продолжения тренерской карьеры возможен вариант с возвращением в «Партизан». Также есть возможность возглавить сборную Сербии или поехать в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 13:14
Где бы Славиша не работал- пожелаю ему Удачи!
А для того, чтобы достигать высоких результатов- надо иметь два условия- достойное руководство и стабильный состав. Кто бы не пришел на место Йокановича- поДДержу с Уважением и пониманием! Любого, кроме одного!!!
Гость
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