Йоканович может перебраться в Сербию, Катар или Саудовскую Аравию

Главный тренер «Динамо» по окончании сезона покинет клуб. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Соглашение Йокановича с «Динамо» не будет продлено, тренер не выполнил поставленных задач. Славиша планирует вернуться в Сербию.

Из опций продолжения тренерской карьеры возможен вариант с возвращением в «Партизан». Также есть возможность возглавить сборную Сербии или поехать в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии.