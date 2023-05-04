Йоканович может перебраться в Сербию, Катар или Саудовскую Аравию

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович по окончании сезона покинет клуб. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Соглашение Йокановича с «Динамо» не будет продлено, тренер не выполнил поставленных задач. Славиша планирует вернуться в Сербию.
Из опций продолжения тренерской карьеры возможен вариант с возвращением в «Партизан». Также есть возможность возглавить сборную Сербии или поехать в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии.
А для того, чтобы достигать высоких результатов- надо иметь два условия- достойное руководство и стабильный состав. Кто бы не пришел на место Йокановича- поДДержу с Уважением и пониманием! Любого, кроме одного!!!
А для того, чтобы достигать высоких результатов- надо иметь два условия- достойное руководство и стабильный состав. Кто бы не пришел на место Йокановича- поДДержу с Уважением и пониманием! Любого, кроме одного!!!