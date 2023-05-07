Черчесов рассказал, были ли у него предложения от команд из РПЛ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос, поступали ли ему предложения от команд из РПЛ.
Это все разговоры, не можем кому-то запретить об этом думать. Но на сегодняшний день я главный тренер «Ференцвароша» и могу сказать, что ни с одним из клубов на официальном уровне разговоров не вел.
Денег меньше чем в РПЛ....
Прогресс???...а есть ли он в лиге такого уровня???
Ожидание трамплина???.....так я не помню чтоб оттуда в топ-5 трамплинились...
Может ностальгия...???..по Икарусам и зелёному горошку Глобус..)))
Денег меньше чем в РПЛ....
Прогресс???...а есть ли он в лиге такого уровня???
Ожидание трамплина???.....так я не помню чтоб оттуда в топ-5 трамплинились...
Может ностальгия...???..по Икарусам и зелёному горошку Глобус..)))