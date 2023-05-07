Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиВенгрия. Чемпионат I 2022/2023

Черчесов рассказал, были ли у него предложения от команд из РПЛ

сегодня, 11:13

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос, поступали ли ему предложения от команд из РПЛ.

Это все разговоры, не можем кому-то запретить об этом думать. Но на сегодняшний день я главный тренер «Ференцвароша» и могу сказать, что ни с одним из клубов на официальном уровне разговоров не вел.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Аленичев: «Будет шанс вернуться в „Спартак“ — вернусь»
Вчера, 11:50
СлухиСтало известно, какой клуб может возглавить Бояринцев
05 мая
СлухиМостовому предложили тренировать детский клуб из Севастополя
04 мая
СлухиЙоканович может перебраться в Сербию, Катар или Саудовскую Аравию
04 мая
Малафеев планирует получить тренерскую лицензию
03 мая
Абаскаль – на выход. Результаты «Спартака» заставили задуматься о новом тренере, предлагают Николича
02 маяМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии8
Все комментарии
nik9373
nik9373 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:50
ЛЧ, ЛЕ.
shfj2ukv3eve
shfj2ukv3eve
сегодня в 12:29
Думаю его там всё устраивает, не вижу смысла ему что-то менять
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:46
Чего он там засел то ???
Денег меньше чем в РПЛ....
Прогресс???...а есть ли он в лиге такого уровня???
Ожидание трамплина???.....так я не помню чтоб оттуда в топ-5 трамплинились...
Может ностальгия...???..по Икарусам и зелёному горошку Глобус..)))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:22
Пора переходить на работу в более статусную Лигу
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 